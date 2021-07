PetroChina: Aufwärtstrend verstärkt sich

Weitere Suchergebnisse zu "PetroChina":

Montag, 5. Juli 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Monatsbeginn hin interessant, die

…Emerging Markets / Rohstoffe. Und da komme ich an einem Wert nicht vorbei: An der PETROCHINA (WKN: A0M4YQ) nämlich, die Sie bereits von meiner News-Aussendung vom 10. Mai her kennen. Heute möchte ich Ihnen ein wichtiges Update zukommen lassen! Der Aufwärtstrend hat sich nämlich nach meiner positiven Besprechung von vor drei Wochen wahnsinnig verstärkt. Kurs bei Besprechung: 0,34446 EUR. Höchstkurs seither: 0,4228 EUR – ein Profit von 23 Prozent seit meiner Abhandlung! Kurs aktuell: 0,407 EUR. Die eigentliche News aber: die Titel kosten heute wieder soviel wie im Januar/Februar 2020, also vor Beginn der großen Corona-Pandemie. Ich werte das als extremst positiv! In der vergangenen Woche lagen die Notierungen sogar bereits oberhalb der 0,42 EUR-Kursmarke, fielen aber zu Wochenbeginn wieder zurück (-3,1%) aufgrund allgemeiner Marktschwäche am 5.7. in Fernost (Nikkei225: -0,6%).

Okay, Petrochina ist natürlich bereits etwas heiß gelaufen und wohl dem, der rechtzeitig die Zeichen der Kurven zum Einstieg nutzte. Gewinnmitnahmen auf jetzigem Niveau? Würden mich nicht überraschen; das aktuelle Wochen-Candle könnte bis Freitag kritisch werden! Doch selbst ein Abgleiten bis in den Bereich ~0,375/0,360 EUR würde mir keine Magenkrämpfe bereiten, zumal ich auch die ROHÖL-Preise tendenziell – und ceteris paribus – weiter nach oben gleiten sehe. Und Sie sehen: Bei Petrochina vereinen sich Emerging Markets und Rohstoffe einmal mehr zu einer harmonischen Melange, die unsere Trader-Seele aufblühen lässt – ich liebe die Börse!

Übrigens: Heute ist Feiertag an den US-Börsen! Denn gestern (4. Juli) begingen die Amis ihren Unabhängigkeitstag (Independence Day). Und fällt dieser Tag auf einen Sonntag, so gibt’s für die Amerikaner am Montag einen freien (Börsen)Tag. Dies nur zur Info. Heißt: Wollen Sie an solchen Tagen Produkte (Optionsscheine / Hebelzertifikate / Einzelaktien) kaufen, die primär an der Börse New York gehandelt werden – also fast alle Produkte auf Rohstoffe und Emerging Markets –, so können Sie dies natürlich über eine deutsche Börse /einen deutschen Makler tun. Doch fehlt dem Market Maker hierzulande eine Kursvorgabe der Heimatbörse New York. Will heißen: Die Kurse werden heute (mehr oder weniger) „geschätzt“. Dass in solch einer Situation die Handelsspannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs („Spread“) entsprechend hoch sind, versteht sich von selbst. Damit hedgt der Börsenmakler de facto sein Marktrisiko ab. Und dieses hat er, weiß er ja nicht, was die US-Börsen am Dienstag machen werden. Dies nur als Hintergrundinfo, die aber für uns Börsianer höchst geldwert sein kann!

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen und wunderschönen Wochenverlauf!

herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

P.S.: Im Nachklang finden Sie einen Wochenchart des ROHÖL-Preises (Brent). Der Ölpreis (Brent Crude) ist heute auf 77 USD je Barrel gestiegen – ein Plus von 1,36%. Bleiben Sie bitte gesund, munter und trading-begeistert!

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.









