New York (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktie: nach Underperformance sieht es besser aus! - Aktienanalyse

PetroChina-Aktienanalyse des Analysten Neil Beveridge von Sanford C. Bernstein & Co:

Laut einer Aktienanalyse äußert Neil Beveridge, Analyst bei Sanford C. Bernstein & Co, nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: US71646E1001, WKN: 936983, Ticker-Symbol: PC6A, NYSE-Symbol: PTR).

Die Aktien von PetroChina Co. Ltd. hätten zuletzt eine Underperformance verzeichnet.

Analyst Neil Beveridge veranschlagt ein Kursziel für die PetroChina-Aktie von 82,69 USD. Damit sei Aufwärtspotenzial vorhanden.

In ihrer PetroChina-Aktienanalyse setzen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co das Rating von "market perform" auf "outperform" herauf.

Börsenplätze PetroChina-Aktie:

Stuttgart-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

67,86 EUR -2,53% (30.05.2018, 15:07)

Berlin-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

68,83 EUR -1,47% (30.05.2018, 14:05)

NYSE-Aktienkurs PetroChina-Aktie:

80,77 USD +1,01% (30.05.2018)

ISIN PetroChina-Aktie:

US71646E1001

WKN PetroChina-Aktie:

936983

Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

PC6A

NYSE-Ticker-Symbol PetroChina-Aktie:

PTR

Kurzprofil PetroChina Co. Ltd.:

PetroChina Co. Ltd. (ISIN: US71646E1001, WKN: 936983, Ticker-Symbol: PC6A, NYSE-Symbol: PTR) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Produktion und im Vertrieb von Öl und Gas tätig ist. Die Gesellschaft operiert hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Das Segment Refining and Chemical Products ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und Mineralölprodukten sowie in der Produktion und im Vertrieb von petrochemischen Grundprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten tätig. Das Segment Sales ist hauptsächlich mit dem Verkauf von raffinierten Mineralölprodukten befasst. Das Segment Erdgas und Pipelines ist im Transport und Verkauf von Erdgas, Erdöl und Raffinerieprodukten tätig. (30.05.2018/ac/a/n)

