PetroChina-Aktie: Bewertung ist nicht günstig! - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - PetroChina-Aktienanalyse des Analysten Johnson Wan von Deutsche Bank:



Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Johnson Wan, Analyst von Deutsche Bank, die Aktien von PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) weiterhin zu halten.



Um aktualisierten Gaspreisprognosen Rechnung zu tragen, haben die Analysten von Deutsche Bank ihr Bewertungsmodell für PetroChina Co. Ltd. einer Überarbeitung unterzogen.



Analyst Johnson Wan setzt das Kursziel für die PetroChina-Aktie von 6,13 auf 6,61 HKD herauf. Aus Bewertungsgründen falle die Anlageeinschätzung nicht positiver aus.



In ihrer PetroChina-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Deutsche Bank ihr "hold"-Rating.









PetroChina Co. Ltd. (ISIN: CNE1000003W8, WKN: A0M4YQ, Ticker-Symbol: PC6, Hong Kong-Symbol: 0857.HK) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Produktion und im Vertrieb von Öl und Gas tätig ist. Die Gesellschaft operiert hauptsächlich in vier Geschäftsbereichen. Das Segment Exploration und Produktion beschäftigt sich hauptsächlich mit der Exploration, Erschließung, Produktion und dem Verkauf von Erdöl und Erdgas. Das Segment Refining and Chemical Products ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und Mineralölprodukten sowie in der Produktion und im Vertrieb von petrochemischen Grundprodukten, petrochemischen Produkten und anderen chemischen Produkten tätig. Das Segment Sales ist hauptsächlich mit dem Verkauf von raffinierten Mineralölprodukten befasst. Das Segment Erdgas und Pipelines ist im Transport und Verkauf von Erdgas, Erdöl und Raffinerieprodukten tätig.