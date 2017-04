Petróleos de Venezuela S.A / Venezuela Staatsanleihen

Venezuela und dessen Ölkonzern Petróleos de Venezuela (PDVSA) bleiben diese Woche weiterhin die meistgehandelten Schwellenländeranleihen. Auch der 2018 fällige Bond von Electricidad De Caracas (WKN: A0TULU) wurde zwischen 72,50% – 73,75% rege gehandelt.Konnte das Lateinamerikanische Land noch letzte Woche positiv glänzen und die erfolgreiche Rückzahlung einer PDVSA Anleihe und einiger Kuponzahlungen auf Staatsschulden vermelden, wurden die daraus resultierenden Kursgewinne im Wochenverlauf wieder pulverisiert. Der politische Druck auf Nicolás Maduro wächst weiter. Die von Nahrungs- und Medikamentenmangel gezeichnete Bevölkerung drängt auch nach einem versuchten Staatsstreich gegen die Opposition weiter auf die Straße. Zwar steht die Polizei und das Militär weiterhin fest an der Seite des Präsidenten, wie lange diese Unterstützung jedoch anhalten wird, insbesondere wenn keine Devisen mehr vorhanden sind, bleibt abzuwarten. Auch dürfte mit schwinden Devisenreserven der Druck auf Maduro steigen, das Geld anstatt für Rückzahlungen und Zinsen eher für dringend benötigte Importe zu verwenden.Da Venezuela, gemessen an der Schuldenhöhe, ein größerer Ausfall wäre als seinerzeit Argentinien, ist die Stimmung in gesamt Lateinamerika unter den Investoren weiterhin sehr angespannt. Da in nächster Zeit mehrere Kuponzahlungen und die nächste Rückzahlung auf eine PDVSA Anleihe (WKN A1A25E) im November anstehen, wird es hier auch in absehbarer Zeit nicht ruhiger werden. Der wieder fallende Ölpreis trägt momentan auch nicht zu einer Stabilisierung bei. Die Anleihen bleiben sehr riskant, da das Risiko eines Defaultes (Zahlungsausfalles) von Woche zu Woche zu steigen scheint.