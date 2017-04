Petróleos de Venezuela S.A.: Rückzahlung der Anleihe glückt

Der Präsident Venezuelas, Nicolás Maduro, versucht derzeit alles, um sich an der Macht zu halten und den finanziellen Kollaps des Landes zu verhindern. Um Geld zu sparen, hat er sogar den öffentlichen Bediensteten vor Ostern drei Tage Urlaub verordnet. Das Land muss im April knapp drei Milliarden US-Dollar an seine Gläubiger zahlen, da eine Anleihe des staatlichen Erdölkonzerns Petróleos de Venezuela S.A. am Mittwoch fällig wurde. Wäre die Rückzahlung nicht gelungen, wäre der Staat pleite. Wie Zahlen des Finanzdienstes Bloomberg zeigen, hat Venezuela Schulden von umgerechnet 171 Milliarden Dollar, obwohl sie auf den weltweit größten Ölreserven sitzen. Bei einem Zahlungsausfall würde Venezuela Griechenland als größten Staatspleitier ablösen. Bei den Griechen standen im Jahr 2012 umgerechnet lediglich 138 Milliarden Dollar im Feuer.Rege gehandelt wurde in der Handelswoche zudem die im August 2018 fällige Staatsanleihe des Landes (WKN: 249380). Der 752,81 Millionen USD schwere Bond ist mit einem Kupon von 13,625 Prozent ausgestattet. Die Mindeststückelung des von Standard & Poor’s mit CCC bewerteten Papiers beträgt 1.000 USD.