PetMed Express: bullenstarke Reaktion nach den Quartalszahlen!

Kursverfall mehr als 18% in 6 Monaten, weniger Gewinn, dafür mehr Dividende! Jetzt einsteigen bei PetMed Express (PETS)

Symbol: PETS ISIN: US7163821066

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie des Tiermedizinhandelsunternehmnens verlor in den vergangenen sechs Monaten mehr als 18 Prozent ihres Kurswertes, wobei die Chartformation der letzten Tage eine besondere Betrachtung verdient. So hatte bereits die Hammerkerze vom 24. Januar bereits einen Hinweis auf eine mögliche Kurskorrektur gegeben, die Länge der grünen Kerze am Folgetag war jedoch keineswegs zu erwarten.

Chart vom 27.01.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 25.62 USD





Meine Expertenmeinung zu PETS

Meinung: Die Kursreaktion überraschte umso mehr, da die Quartalszahlen hinter den Erwartungen der Analysten und den Zahlen des Vorjahres zuückgeblieben sind. Für positives Momentum könnte die Erhöhung der Quartalsdividende auf 0.30 USD gesorgt haben. Zudem könnten Anleger der Meinung gewesen sein, dass die Aktie nach dem langen Abverkauf doch unterbewertet war.

Setup

Mögliches Setup: Die letzten beiden Tageskerzen bilden eine Widerstandslinie zusammen mit jener vom 5. Januar. Deren Bruch wäre unser Kaufsignal. Den Stopp Loss können wir unten diesen beiden letzten Kerzen setzen. Als Kursziel peilen wir das Pivot-Hoch vom 3. November an. Der hohe Short Float-Anteil von 24.70 Prozent könnte zusätzliche Dynamik in das Kursgeschehen bringen, sobald der Trigger erfolgt ist. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 25. April. Mit etwas Rückenwind vom Gesamtmarkt, könnte hier ein lukrativer Gewinn erzielbar sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PETS.

Veröffentlichungsdatum: 27.01.2022

