Peru – der zweitgrößte Kupferproduzent der Erde

Aktuell sollen die peruanischen Bergbaugesetze überarbeitet werden

Energie- und Bergbauminister Ivan Merino will nach eigenen Aussagen das Allgemeine Bergbaugesetz von Peru überarbeiten. Welche Veränderungen genau anstehen, weiß man noch nicht so genau. Auch soll das Gesetz, das die Bergbaulizenzen regelt, in Angriff genommen werden. Laut Merino verfügt Peru über eine Pipeline von 50 Milliarden US-Dollar für Bergbauinvestitionen. Die Regierung will für einen Zug sorgen, der Metalle von den Anden an die Küste transportieren kann. Dass Peru eine „historische Chance“ besitze von der steigenden Kupfernachfrage zu profitieren, davon geht auch Rag Udd, Amerikas President der BHP Group aus, welche an der Antamina-Mine in Peru beteiligt ist.



Denn dass die Kupfernachfrage steigen wird, davon ist angesichts der weltweiten Bestrebungen den CO2-Ausstoss zu reduzieren, auszugehen. Und damit das Land Peru wirtschaftlich vorankommt, der Lebensstandard gesteigert werden kann, ist der Bergbau ein wichtiger Sektor. Betrieben wurde der Bergbau schon zu Zeiten der Inkas. Gold, Silber und Kupfer sind bedeutende Exportgüter. Illegaler Bergbau ist der Regierung ein Dorn im Auge.





Tier One Silver und Hannan Metals sind Unternehmen mit Projekten in Peru. Hannan Metals ist ein Explorationsunternehmen mit dem Ziel große Kupfer-Silber- und Kupfer-Gold-Lagerstätten zu finden. Erforscht wird mit Nachdruck das San Martin Kupfer-Gold-Silber-Projekt in Peru. Tier One Silver besitzt fünf Projekte, darunter das Flaggschiffprojekt Curibaya. Mit den Bohrungen wurde begonnen und das Unternehmen hofft auf eine Silberentdeckung im Weltklasseformat.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



