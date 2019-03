Peru sagt dem illegalen Rohstoffabbau den Kampf an

Peru ist eines der rohstoffreichsten Länder in Südamerika. Illegale Goldgräber haben es jetzt schwer

Vier Militärstützpunkte hat die peruanische Regierung geplant. Denn die Umweltzerstörung am Amazonas durch illegalen Bergbau soll eingedämmt werden. Allein in 2018 sollen 9000 Hektar Regenwald durch die illegalen Goldsucher vernichtet werden sein. Nun soll mit der neuesten Technik, mit Drohne, Satellit und Flugzeug, dem ein Ende bereitet werden.

Der Bergbau reicht in Peru bis in die Inkazeit zurück. Und er ist heute der wichtigste Wachstumsmotor für die peruanische Wirtschaft. Auch zählt Peru zu den größten Förderländern von Kupfer, Silber, Gold, Zink, Blei und Molybdän. Gold, Silber und Kupfer sind dabei die wichtigsten Exportprodukte. So ist der Bergbau für rund 20 Prozent der Steuererlöse verantwortlich.





Im Gesamtjahr 2018 wuchs die Wirtschaft in Peru um 3,99 Prozent. In 2018 erreichten die Exporte mit 48,9 Milliarden US-Dollar ein Rekordniveau. Und unter den südamerikanischen Ländern besitzt Peru damit die höchste BIP-Wachstumsrate. Gut, dass es in Peru legalen Bergbau durch gut aufgestellte Gesellschaften wie etwa Panoro Minerals oder auch Zinc One gibt.

Panoro Minerals verfügt über mehrere Projekte in Peru, wobei das Cotabambas Kupfer-Gold-Silber-Projekt das Flaggschiffprojekt darstellt und im strategisch wichtigen Süden des Landes liegt. Das zweitwichtigste Projekt ist Antilla, eine Kupfer-Molybdän-Porphyrlagerstätte, für die eine Vormachbarkeitsstudie vorliegt.

Zinc One übernahm 2017 die Bongará-Mine und das Charlotte-Bongará-Projekt in Peru. Beide beherbergen hochgradige Zink-Mineralisierungen an oder nahe der Oberfläche. Da diese beiden Projekte erstmals von einer Gesellschaft kontrolliert werden, besteht die Gelegenheit eine beträchtliche Zinkoxid-Ressource entlang eines acht Kilometer langen Trends abzugrenzen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Panoro Minerals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/panoro-minerals-ltd.html).





