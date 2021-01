Perspektiven zur Normalisierung schaffen

Die Freien Demokraten haben in dieser Woche ihre Forderung bekräftigt, dass endlich Perspektiven aufgezeigt werden müssen, wie das Land stufenweise aus dem Corona-Lockdown heraus kommt. „Wir benötigen klare Wenn-Dann-Szenarien, die beispielsweise beschreiben, wann Schulen wieder Präsenzunterricht anbieten können und unter welchen Bedingungen Gastronomen ihre Restaurants öffnen dürfen“, macht Christian Sauter deutlich.







Der Lockdown darf nicht zum Dauerzustand werden. Das Impfen kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. „Aber die Regierung hat bei der Impfstoffbestellung versagt. Jetzt wird zu langsam geimpft, gleichzeitig werden Risikogruppen immer noch nicht ausreichend geschützt“, kritisiert Frank Schäffler. Auch FDP-Fraktionsvorsitzender Christian Lindner übte am Mittwoch deutliche Kritik am Corona-Management. In seiner Antwort auf die Regierungserklärung (Link zur Rede: https://dbtg.tv/fvid/7495528) von Gesundheitsminister Jens Spahn sprach er von einem Politikversagen mit Ansage. Die FDP-Bundestagsfraktion hat eine Vielzahl an alternativen Lösungsvorschlägen zur verantwortungsbewussten Bekämpfung der Krise erarbeitet.