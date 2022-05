Personalmanagement: Neue HR-Trends in der Mitarbeiterführung

Mitarbeiter- und Projektmanagement gehen Hand in Hand

Neue Formen der Zusammenarbeit fordern innovative HR-Tools

Lissabon, 31. Mai 2022: Die Entwicklung der Arbeitswelt, getrieben durch neue Formen der Zusammenarbeit wie Remote Work und Homeoffice, stellt HR-Manager:innen vor neue Herausforderungen. Die Arbeitswelten werden flexibler, globaler und digitaler und dadurch kommt der Teamleitung eine immer wichtigere Rolle zu, um die Stärken der einzelnen Mitarbeiter bestmöglich zur Geltung zu bringen. Hier setzen neue HR-Tools an, die neben besseren Team-Ergebnissen auch zu einer gesünderen Work-Life-Balance führen. Beim jüngsten Webinar des Nearshore-Anbieters AFFINITY wurde die strategische Bedeutung von HR-Tools diskutiert.

Miguel Marques, CTO bei AFFINITY: „Viele unserer Kunden standen vor der Herausforderung, wie sie Ansätze des Agile Managements für ihre Teams nutzen und damit in einem zunehmend globalen und digitalen Arbeitsumfeld optimale Ergebnisse erzielen. Wir haben eine Software entwickelt, die Unternehmen beim Management und Recruitment von Mitarbeitern unterstützt und unentdeckte Potenziale hebt. Zum Nutzen vom Unternehmen und jedem einzelnen Mitarbeiter – das nennen wir ‚Keywork‘.“

Dass sich die Arbeitswelt durch die Veränderungen während der Corona-Pandemie nachhaltig entwickelt hat, zeigen auch neuste Daten. So hat eine groß angelegte Studie der Universität Standford ermittelt, dass europaweit rund 15 Prozent der Angestellten lieber ihren Job kündigen, als gänzlich auf Remote Work verzichten würden. Laut einer Erhebung des Schweizer Statistikanbieters Locatee ist die Büroauslastung im ersten Quartal 2022 genauso niedrig, wie Ende 2020. Und auch aktuelle Verkehrsdaten des ADAC legen nahe, dass der allmorgendliche Pendelverkehr auch noch lange nach dem Wegfall der Homeoffice-Pflicht kaum zugenommen hat.

Manuel Moura, Microsoft Product Marketing Manager, ergänzt: „Remote Work ist gekommen, um zu bleiben und viele Unternehmen stellen sich aktuell die Frage, wie sie sich für die Arbeitswelt von morgen fit machen können. Vor allem vor dem Hintergrund des herrschenden Fachkräftemangels. Wir sehen hier große Möglichkeiten, um die HR-Abteilungen mit intelligenten Software-Tools zu unterstützen.“

Mit HR-Management-Softwares können sowohl Mitarbeiter bestmöglich einzelnen Projekten innerhalb eines Unternehmens zugeordnet werden als auch gezielt neue Mitarbeiter angeworben werden. Vorteile gibt es zudem im Onboarding-Prozess und bei der alltäglichen Team-Zusammenarbeit, diese wird agiler und die Kommunikation zwischen einzelnen Mitarbeitern und ganzen Teams wird deutlich verbessert. Der strategische Wert von HR-Management-Tools wird dabei in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen. Längst sind Outsourcing-Modelle eine etablierte Lösung, um Unternehmen über Personalengpässe hinwegzuhelfen. AFFINITY, als einer der führenden Nearshoring-Anbieter (IT-Outsourcing), hat die gewonnenen Erfahrungen im Management Remote arbeitender Teams in die Entwicklung der HR-Management-Software Keywork einfließen lassen. Herausgekommen ist ein Tool, mit dem Personalabteilungen Teams und Projekte in einem digitalisierten Arbeitsumfeld optimal managen können.

Über Affinity

Gegründet 2012, hat sich das portugiesische Beratungsunternehmen Affinity zu einem der führenden Nearshore-Anbieter Europas entwickelt. Mit Hauptsitz in Lissabon verfolgt Affinity seine Mission, IT-Beratungsdienste und hochwertige Cloud-Produkte passgenau für die Bedürfnisse der internationalen Kunden anzubieten. Mit diesem Ansatz konnten in den vergangenen Jahren Affinity-Teams bereits in über 100 Unternehmen europaweit Projekte umsetzen.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.