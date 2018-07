Perseus und Resolute Mining: Positive News, positive Kursentwicklung

Es gibt sie also doch noch: Goldminenaktien, die auf positive Neuigkeiten auch positiv reagieren! Denn die in Western Australia ansässigen aber auf Westafrika konzentrierten Goldproduzenten Perseus Mining (WKN A0B7MN) und Resolute Mining (WKN 794836) haben in der vergangenen Woche eine äußerst positive Kursentwicklung gezeigt. Auslöser waren positive Neuigkeiten von den Betrieben beider Unternehmen.

Perseus konnte allein gestern rund 10% zulegen, nachdem das Unternehmen eine Rekordproduktion für das zweite Quartal meldete. Dazu beigetragen hatten zusätzliche 26.020 Unzen Gold von der neuen Sissingue-Mine des Unternehmens in der Elfenbeinküste. Insgesamt förderte Perseus so von April bis Ende Juni 83.881 Unzen Gold, was einen Anstieg von 31% gegenüber dem ersten Quartal bedeutete.

Außer den Unzen von Sissingue profitierte das Unternehmen dabei vom zweithöchsten Quartalsausstoß in der Geschichte der Edikan-Mine in Ghana in Höhe von 57.861 Unzen. Laut Perseus führte das zu einer Rekordproduktion für das Geschäftsjahr 2018 von 255.916 Unzen Gold. Das sind 45% mehr als noch im vergangenen Jahr.

Die Resolute-Aktie setzte ihren soliden Anstieg auch gestern fort und schloss bei 1,425 AUD und damit auf einem neuen 15 Monatshoch. Grund für die positive Entwicklung waren hier hochgradige Bohrergebnisse vom Syama-Projekt in Mali.

Darunter waren beispielsweise 5 Meter mit 493 Gramm Gold pro Tonne sowie 41 Meter mit 12,2 Gramm Gold pro Tonne von der Tabkoroni-Lagerstätte 35 Kilometer südlich von Syama. Auch von der an Syama angrenzenden Nafolo-Lagerstätte konnte Resolute solide Bohrergebnisse melden.

Laut Resolutes Managing Director John Welborn waren dies die höchsten Goldgehalte auf Syama in mehr als 30 Jahren Exploration durch sein Unternehmen, aber auch Randgold und BHP. Noch in diesem Quartal soll auf Tabakoroni der Tagebau beginnen und die derzeit bei 778.000 Unzen Gold liegende Ressource zum Ende des Jahres aktualisiert werden.

Zuvor hatte Resolute bereits ein Update zur Machbarkeitsstudie von Syama vorgelegt, mit dem die Ressourcen um 38% auf 3 Mio. Unzen Gold angehoben wurden, die Lebensdauer der Mine um vier Jahre verlängert und die Betriebskosten auf 746 USD pro Unze gesenkt wurden.

