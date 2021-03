Performancetreiber bei Schwellenländeraktien: Auf welche Zahlen kommt es an?

in unserem neuesten Beitrag sprichtüber die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Schwellenmärkte angesichts neuer Herausforderungen. Er weist darauf hin, dass die Fundamentaldaten in ausgewählten Märkten nach wie vor attraktiv sind, und erinnert die Anleger daran, worauf es wirklich ankommt -"Nach unserer Analyse waren die Gewinne der Schwellenländer über einen Zeitraum von fünf Jahren der wichtigste Treiber für die Gesamtrendite des MSCI Emerging Markets (EM) Index (siehe Grafik unten). Darüber hinaus waren die(7,6 %) größer als in den Indizes UK FTSE 100 (4 %), S&P 500 (7 %) und TOPIX (3 %) über einen Zeitraum von 20 Jahren."Eine Kombination aus Binnenkonsum, Innovation und Technologie hat eine dynamische Schwellenländerlandschaft geschaffen, die die Vorstellung widerlegt, dass Schwellenländeranlagen nur zyklische Rohstoffanlagen sind. Viele Schwellenländer sind zudem im Allgemeinensei es auf der Ebene der Staaten, der Unternehmen oder sogar der privaten Haushalte.""Mit einem stärkeren Fundament und einer größeren fiskalischen Flexibilität im Vergleich zur Historie und zu den Industrieländern sollten sich die Schwellenländer unserer Meinung nach generell auf einem sanften Erholungspfad aus der globalen Pandemie befinden.""Viele Schwellenländer haben die Industrieländer in vielen Bereichen überholt, z. B. in den sozialen Medien, bei Messaging-Plattformen und E-Payment-Systemen, und in jüngster Zeit im Zusammenhang mit der globalen Pandemie auch bei der Online-Bildung und im Gesundheitswesen. Vor allemhaben sich auf die gestiegene Nachfrage eingestellt und ihre Logistik aufgestockt. In der Zwischenzeit expandieren Online-Technologieplattformen schnell und eröffnen Technologiezentren für Forschung und Entwicklung in Ländern wie Indien, um die zunehmende Akzeptanz von Videokonferenzlösungen weltweit zu unterstützen."