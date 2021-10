PepsiCo emittiert drei langlaufende US-Dollar-Anleihen

Der amerikanische Nahrungsmittelkonzern PepsiCo emittiert drei Anleihen mit Laufzeiten zwischen 2031 und 2051. Die erste Anleihe (WKN A3KXFT) weist eine Fälligkeit zum 21.10.2031 mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar auf. PepsiCo zahlt seinen Gläubigern einen Kupon von 1,95%. Die zweite Anleihe (WKN A3KXFU) läuft bis zum 21.10.2041 und hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen US-Dollar. Für die längere Laufzeit erhalten die Inhaber auch eine höhere Verzinsung von 2,625%. Die dritte Anleihe (WKN A3KXFV) läuft bis 21.10.2051. Bei der 30-jährigen Anleihe beträgt das Emissionsvolumen eine Milliarde US-Dollar. Der Nahrungsmittelkonzern zahlt eine jährliche Verzinsung von 2,75%.

Finanztrends Video zu PepsiCo



mehr >

Bei allen drei Anleihen finden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus statt. Erstmals dürfen sich die Gläubiger am 21.04.2022 über eine Zinsauszahlung freuen. Die Anleihen weisen einen Mindestbetrag der handelbaren Einheit von 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar auf. S&P vergibt für PepsiCo ein A Rating. Der Nahrungsmittelkonzern kann die Anleihen vorzeitig kündigen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.