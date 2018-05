Peach Property Group-Aktie: Portfolio signifikant ausgebaut - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).

Die Gesellschaft habe gestern den Kauf von 1.066 Wohneinheiten im baden-württembergischen Heidenheim an der Brenz verkündet und somit sein Bestandsportfolio deutlich ausgebaut. Die neuen Wohnungen würden sich an drei Standorten im Großraum Heidenheim befinden, wobei sich 98% der Objekte direkt in der Stadt Heidenheim befinden würden. Neben den Wohneinheiten würden weiterhin 9 Gewerbeeinheiten und 771 Parkplätze zu dem erworbenen Portfolio gehören. Davon sollten ein paar wenige Objekte privatisiert werden, während der Großteil des Portfolios in den Bestand übergehe.

Das fast 74.000 qm große Portfolio habe derzeit einen geringen Leerstand von 5%. Die Gebäude würden sich aufgrund kontinuierlicher Investitionen in einem guten Zustand befinden. Das Unternehmen gehe aber davon aus, auch bei diesem Portfolio durch gezielte Investition vorhandene Potenziale zu heben und den Wert und die Attraktivität der Objekte zu steigern. Die jährliche Soll-Miete der Objekte liege bei rund 6,5 Mio. CHF. Über den Kaufpreis der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Analysten würden jedoch von einer Rendite von im Bereich von 6,0% bis 6,5% ausgehen. Der Vollzug der Transaktion werde im Laufe des dritten Quartals erwartet.

Durch den Zukauf des neuen Portfolios sei das Gesamtportfolio des Unternehmens um 15% gewachsen. Der Wohnungsbestand sei nunmehr auf 8.000 Einheiten gestiegen und sei dem mittelfristigen Ziel von 9.000 Einheiten deutlich näher gekommen. Die vermietbare Wohnfläche des Portfolios sei von 445.000 qm auf 518.000 qm um 16% gestiegen. Die jährlichen Soll-Mieten des Gesamtportfolios seien einschließlich der neuen Objekte um rund 18% gestiegen und lägen nunmehr bei über 40 Mio. CHF.

Mit dem Zukauf sei das Unternehmen dem mittelfristigen Ziel von 9.000 Wohneinheiten deutlich näher gekommen. Die Analysten könnten sich sehr gut vorstellen, dass dieses Ziel durch weitere Zukäufe noch im Laufe des Jahres erreicht werde. Die Mieteinnahmen des Unternehmens seien ebenfalls durch den Zukauf in Heidenheim deutlich gestiegen. Die Analysten würden von einem Closing der Transaktion zum Ende des dritten Quartals 2018 ausgehen. Somit würden die Mieteinnahmen noch anteilig für drei Monate zum Jahresergebnis beitragen. Entsprechend hätten sie ihre GuV-Schätzung erhöht und würden nun von einem Nettogewinn von rund 35 Mio. CHF in 2018 ausgehen. Wie mit ihrem letzten Update vom 21. März beschrieben, würden sie beim derzeitigen Aktienkurs noch deutlich Luft nach oben sehen, da sie durch den Leerstandsabbau noch intrinsisches Upside und durch Zukäufe noch Effizienzsteigerungen bei den Wohnungs-Clustern sehen würden.

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, erhöhen deshalb ihr Kursziel von 38,00 CHF auf 40,00 CHF und bestätigen das "buy"-Rating für die Peach Property Group-Aktie. (Analyse vom 23.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Kurzprofil Peach Property Group AG:

Die Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.

Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (23.05.2018/ac/a/a)