Peach Property Group-Aktie: Mittel aus Optionsanleihe dienen primär dem Portfolioausbau - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Peach Property Group-Aktienanalyse von Independent Research:



Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).



Das Unternehmen habe die Begebung einer Optionsanleihe angekündigt (Volumen: 50 Mio. CHF mit Aufstockungsoption auf 100 Mio. CHF). Die Konditionen seien nach Ansicht der Analysten mit Blick auf den Kupon (1,75% bis 2023 bzw. Effektivzins auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 2,2%) und die Behandlung als Eigenkapital (unendliche Laufzeit) attraktiv. Zwar liege der Strike Price der Option mit 25,00 CHF je Aktie im Geld, doch sei die potenzielle Verwässerung mit 3,7% (bei Platzierung von 50 Mio. CHF) überschaubar.



Die Anleihemittel dürften hauptsächlich dem Portfolioausbau dienen, da die erwartete Rückzahlung der ersten Hybridanleihe (50 Mio. CHF) im Dezember 2018 vor allem durch die Wohnungsverkäufe beim Projekt Wollerau finanziert sein sollte. Ein Platzierungsvolumen von 50 Mio. CHF würde nach Meinung der Analysten den Kauf von etwa 1.650 Wohnungen ermöglichen und 2020e vor allem den FFO I (+21%) bzw. den NAV (+5%; da Finanzierung über Debt) erhöhen.



Vor allem der durch die Anleiheemission erwartete höhere FFO I dürfte den fairen Wert weiter erhöhen (FFO I Yield 2018e: 4,3%).









Matthias Engelmayer und Stefan Röhle, Aktienanalysten von Independent Research, bestätigen ihr "kaufen"-Votum für die Peach Property Group-Aktie. Das Kursziel werde weiterhin bei 37 CHF gesehen. (Analyse vom 29.05.2018)