Peach Property Group-Aktie: Begebung einer Optionshybridanleihe bei hoher Nachfrage - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Frankfurt ( www.aktiencheck.de ) - Peach Property Group-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Peach Property Group-Aktie (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN).Die Gesellschaft habe am Mittwoch die Begebung einer nachrangigen Optionshybridanleihe mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. CHF und einer Möglichkeit, bei hoher Nachfrage, zur Aufstockung auf maximal 100 Mio. CHF bekannt gegeben. Die Anleihe habe eine unbegrenzte Laufzeit und bis Juni 2023 einen Kupon von 1,75%, welcher für das Unternehmen sehr attraktiv sei. Sollte das Unternehmen das erstmalige Kündigungsrecht zum 22. Juni 2023 nicht wahrnehmen, erhöhe sich der Zinskupon auf den dann geltenden 3-Monats-LIBOR plus 9,25% jährlich. Die Zeichnungsfrist für bestehende Aktionäre laufe vom 4. Juni bis 15. Juni 2018. Hierbei hätten diese die Möglichkeit, für je 54,43388 Aktien, eine der neuen Obligationen zu zeichnen. Nicht gezeichnete Obligationen würden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung an Aktionäre und andere Investoren via Bookbuilding-Verfahren angeboten werden. Der erste Handelstag der Namenaktien ex Vorwegzeichnungsrecht sei der 4. Juni.Je Obligation mit einem Nennwert von 1.000 CHF erhalte der Zeichner vier Optionsscheine. Diese würden zum Bezug je einer Namenaktie des Unternehmens berechtigen. Der Ausübungspreis belaufe sich hierbei auf 25,00 CHF je Aktie und der Ausübungszeitraum laufe vom 25. Juni 2018 bis 25. Juni 2021. Nach Meinung der Analysten von SRC Research würden diese Konditionen angesichts des derzeitigen Kursniveaus, welches deutlich über dem Ausübungspreis liege, eine sehr attraktive Investitionsmöglichkeit für interessierte Investoren darstellen. Sie würden deshalb davon ausgehen, dass deshalb ein sehr hohes Interesse bestehe und das Emissionsvolumen auf bis zu 100 Mio. CHF erweitert werde. Die Erlöse aus der Anleihe sollten vorrangig zum weiteren Ausbau des Immobilienportfolios genutzt werden. Weiterhin könnten diese zur Ablösung von alten, hochverzinsten Verbindlichkeiten, wie z.B. der im Dezember fälligen 50 Mio. CHF Hybridanleihe mit einem Zinssatz von 5%, verwendet werden. Dies würde die Finanzierungskosten von Peach deutlich senken und die Profitabilität des Unternehmens somit weiter steigern. Bei einer vollständigen Ausübung der Optionen würde dies jedoch auch zu einer Ergebnisverwässerung von bis zu 7,3% führen.Der Wohnungsbestand sei mit dem jüngsten Zukauf in Baden-Württemberg, über welchen die Analysten von SRC Research mit ihrem Update vom 23. Mai berichtet hätten, auf 8.000 Einheiten gestiegen und sei dem mittelfristigen Ziel von 9.000 Einheiten deutlich näher gekommen. Mit dem neuen Kapital rücke dieses Ziel nochmal deutlich näher. Wie berichtet gehen würden die Analysten vom Erreichen dieses Ziels noch im Laufe des Jahres ausgehen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, haben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "buy"-Rating für die Peach Property Group-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 40 CHF bestätigt. (Analyse vom 01.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:25,90 EUR +0,39% (31.05.2018, 22:26)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Peach Property Group-Aktie:CHF 29,80 0,00% (01.06.2018, 15:01)ISIN Peach Property Group-Aktie:CH0118530366WKN Peach Property Group-Aktie:A1C8PJTicker-Symbol Peach Property Group-Aktie:P6ZSIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Peach Property Group-Aktie:PEANDie Peach Property Group AG (ISIN: CH0118530366, WKN: A1C8PJ, Ticker-Symbol: P6Z, SIX Swiss Ex: PEAN) ist ein Immobilieninvestor und -entwickler mit einem Anlageschwerpunkt in der Schweiz und Deutschland. Zum Portfolio gehören zunehmend Anlageobjekte zur Verstetigung der Erträge sowie attraktive Entwicklungsimmobilien im Bereich Wohnen.Die Aktivitäten umfassen die gesamte Wertschöpfungskette von der Standortevaluation über die Projektierung bis zur Realisierung und Vermarktung. Im Bestandsbereich fokussiert die Gruppe auf Objekte, bei welchen sich mittels eines aktiven Asset-Managements attraktive Renditen erzielen lassen - typischerweise in B-Lagen im Einzugskreis von Ballungsräumen. Im Entwicklungsbereich konzentriert sich die Gruppe auf aussergewöhnliche Standorte und Objekte mit gehobener Ausstattung für einen anspruchsvollen Kundenkreis.Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. (01.06.2018/ac/a/a)