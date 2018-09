Paypal, Wirecard, Adyen - an der Kasse mitverdienen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Welt wird immer digitaler, auch was das Bezahlen betrifft. Dieser Trend wird sich weiter fortsetzen: So wird laut Schätzungen von Statista das mobile Transaktionsvolumen in 2019 rund 1 Billion US-Dollar betragen und sich somit gegenüber dem Jahr 2015 mit einem Volumen von 450 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln. Von dieser Entwicklung profitieren derzeit Unternehmen, die im elektronischen und vor allem im mobilen Payment-Sektor tätig sind.

Das X-markets-Team der Deutschen Bank hat ein Index-Zertifikat (WKN: DS8PAY) auf den Mobile Payment Index emittiert. Der Index bildet die Kursentwicklung von 20 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen ab, die einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze im Bereich des elektronischen bzw. mobilen Zahlungsverkehrs und der elektronischen Zahlungsabwicklung generieren. Dazu gehören unter anderem Wirecard, Adyen, Worldpay, PayPal & Co.

Mit dem Mobile Payment Index-Zertifikat nehmen Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index unter Berücksichtigung der Managementgebühren (0,75% p.a.) und ohne Laufzeitbegrenzung teil. Der Index wird als ein Net Total Return Index von der Solactive AG in Euro berechnet, alle Dividenden werden abzüglich einer Steuerquote reinvestiert.

Weitere Informationen zum Produkt gibt es hier

Quelle: X-Markets, eigene Recherche