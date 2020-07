Paypal, Tencent, Apple Pay – schafft Covid das Bargeld ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Coronavirus-Pandemie hat zu zahlreichen Veränderungen in unserem Alltag geführt. So wirkungsvoll Maßnahmen wie die soziale Distanzierung, das Tragen von Masken und das wiederholte Händewaschen auch waren, sind sie langfristig vermutlich nicht sehr wirksam. Die Pandemie zwang viele Menschen, die normalerweise Bargeld verwendet haben, auf digitale Zahlungsmethoden umzusteigen – und diese Veränderung könnte von Dauer sein. Wir stellen die Einschätzung der eToro-Experten vor…Bargeldlos zahlen





So digital die Welt von heute auch sein mag, es gibt immer noch viele Menschen, die regelmäßig Bargeld verwenden. Spezifische Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen, sind weniger geneigt, sich der bargeldlosen Gesellschaft anzuschließen, und viele von ihnen verwenden Bargeld als ihre primäre Zahlungsmethode. All dies änderte sich jedoch während der COVID-19-Pandemie und der darauffolgenden Wirtschaftskrise. In Kanada beispielsweise begannen Senioren über 65, doppelt so häufig bargeldlos zu zahlen¹.





Milliarden Menschen auf der ganzen Welt waren isoliert, und als Geschäfte und Restaurants geschlossen oder auf reinen Lieferbetrieb umgestellt wurden, war eine Anpassung des Zahlungssystems erforderlich. Darüber hinaus wurde physische Währung, die von Hand zu Hand gereicht wird, als Übertragungsweg für Keime angesehen. Die Weltgesundheitsorganisation hat sogar offiziell empfohlen, die Verwendung von Papiergeld auf ein Minimum zu reduzieren.





Das Verbraucherverhalten, mobile Zahlungssysteme zu nutzen, war bereits im Aufschwung, aber jetzt ist es eine Notwendigkeit geworden. In Schweden beispielsweise gab es 2019 mehr bargeldlose Transaktionen als Bargeldtransaktionen, was das skandinavische Land als Weltmarktführer in der Kategorie positionierte².





Apps, die digitale Zahlungen erfordern, wie etwa Apps für Essens- und Lebensmittellieferungen, werden immer beliebter und haben sogar überzeugte Bargeldnutzer dazu bewegt, zu einer digitalen Zahlungsstrategie zu wechseln. Und da diese Schwelle jetzt überschritten ist, werden diese Mitglieder der Gesellschaft, die zu bargeldlosen Zahlungen genötigt wurden, vielleicht nicht mehr zum Bargeld zurückkehren.









Mobile Zahlungen





Smartphones als Zahlungsmethode zu verwenden ist keine ganz neue Idee. In den letzten Jahren haben eine wachsende Anzahl von Smartphone- und Betriebssystementwicklern ihren Geräten mobile Zahlungsoptionen hinzugefügt, die kontaktlose Technologie nutzen, wie etwa Near-Field Communication (NFC).

Apple Pay und Google Pay werden immer weitläufiger verfügbar und Menschen auf der ganzen Welt verwenden ihre Smartphones statt Bargeld oder Kreditkarten. Während der Pandemie wurden Unternehmen aufgeschlossener für solche Zahlungsmethoden. In den USA begann die beliebte Supermarktkette Publix erstmals Apple Pay zu akzeptieren.

Es ist jedoch nicht notwendig, ein Smartphone zu besitzen, um sich dem bargeldlosen Trend anzuschließen. Kredit- und Debitkarten werden seit Jahrzehnten verwendet. An vielen Orten auf der ganzen Welt tragen Menschen nur ihre Karten bei sich und haben jahrelang schon keine Scheine oder Münzen mehr angefasst. In den USA haben beispielsweise 75 % der Bevölkerung angegeben, dass sie lieber eine Kredit- oder Debitkarte verwenden würden als Bargeld³.

Bei eToro können Investoren mit dem CopyPortfolio MobilePayments in ein diversifiziertes Portfolio investieren, das aus Unternehmen für mobile Zahlungen besteht.

MobilePayments entdecken









Die Zukunft des Geldes





Digitale Zahlungen gibt es heute in vielen Formen. In China hat sich die App WeChat von Tencent als eine prominente Zahlungsmethode etabliert, die vielen Zwecken dient. Tatsächlich ist die Verwendung von WeChat als Zahlungsmethode so beliebt geworden, dass Touristen manchmal Probleme haben, Unternehmen zu finden, die andere Zahlungsmethoden akzeptieren. In Indien hat die Regierung im Rahmen ihrer Initiative „Bargeldloses Indien“ eine Partnerschaft mit MasterCard mit dem Ziel bekanntgegeben, das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt vollständig bargeldlos zu machen.





Kryptowährungen werden seit langem als die Zukunft des Geldes begrüßt, neben mobilen Zahlungsplattformen. Das Volumen der für Zahlungen verwendeten Kryptowährungen ist noch weit von Fiatwährungen entfernt, doch sie sind ein neuer Ansatz. In der Vergangenheit brauchten Menschen, die Geldüberweisungsdienste oder E-Commerce-Websites nutzen wollten, ein Bankkonto und eine Kreditkarte. Jetzt brauchen sie nur noch Zugang zum Internet.





Für Investoren, die davon überzeugt sind, dass Kryptos und digitale Zahlungen bestehende Methoden ersetzen werden, hat eToro das CopyPortfolio FuturePayments geschaffen. Das Portfolio bietet Investitionsmöglichkeiten in Unternehmen, die eine Vielzahl von Sektoren abdecken, wie digitale Zahlungen und Blockchain.

FuturePayments entdecken









Die anstehenden Änderungen





Es gibt wahrscheinlich eine ganze Reihe von Gewohnheiten, die wir beibehalten werden, wenn das Coronavirus verschwunden ist. Eine der möglichen Veränderungen könnte die Einführung von mehr Arbeitsplätzen mit Heimarbeit in Unternehmen sein, vielleicht sogar Unternehmen mit ausschließlich Fernbetrieb und ohne Firmengelände. Eine weitere wahrscheinliche Änderung ist die Einführung von Gesundheitsscans neben Sicherheitsscans an Flughäfen.





Und schließlich könnte argumentiert werden, dass die COVID-19-Pandemie der Konzeptnachweis war, der für eine bargeldlose Wirtschaft benötigt wurde. Heute stellen ganze Gesellschaften fast oder vollständig auf bargeldlose Zahlungen um – diese Änderung könnte sich durchsetzen.