Paypal Aktie: So ist die Stimmung unter den Anlegern!

Die Diskussionen rund um Paypal auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als “Sell” einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 3 Buy- und 0 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als “Buy” Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Paypal sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit “Hold” angemessen bewertet.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Paypal auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine “Sell”-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Paypal erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies entspricht einem “Hold”-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Paypal bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note “Sell”.

Paypal erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 88,84 Prozent. Ähnliche Aktien aus der “IT-Dienstleistungen”-Branche sind im Durchschnitt um 22,32 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +66,52 Prozent im Branchenvergleich für Paypal bedeutet. Der “Informationstechnologie”-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 15,02 Prozent im letzten Jahr. Paypal lag 73,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem “Buy”-Rating in dieser Kategorie.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Paypal als “Buy”-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor33 Buy, 3 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von “Buy”. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 191,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 0,74 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 190,09 USD beträgt, was einer “Hold”-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung “Buy”.





