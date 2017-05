PayPal präsentiert Zahlen – stabiles Wachstum erfreut Anleger

Der amerikanische Bezahldienstleister gilt bei vielen als Revolutionär des Online-Payments. Zuletzt präsentierte PayPal starke Zahlen. Aufgrund der Lage des US-Aktienmarkts würden wir Paypal allenfalls über Seitwärtsrendite spielen, wie zum Beispiel mit dem Capped-Bonus VL1FUE . Bären greifen zum Optionsschein-Putaus unserer-Liste. Doch schauen wir uns auch die Analyse von Vontobel an.

Nicht zuletzt durch den starken Kundenzustrom und sechs Millionen neuen Nutzer-Konten baut sich das Gewinn- und Umsatzwachstum von PayPal weiter aus. Dies berichtete das Unternehmen, das sich im Juli 2015 von Mutterkonzern eBay getrennt hat. Neben den starken Zahlen gab es weitere gute Nachrichten für die Anleger: PayPal kündigte Aktienrückkäufe für bis zu fünf Milliarden Dollar an. Am Markt kamen die Neuigkeiten gut an, die Aktie stieg nachbörslich um über sechs Prozent und markierte ein Rekordhoch.

Analysten von Bloomberg setzen das 12-Monats-Kursziel auf 50,85 USD. 33 Analysten setzen auf Buy, 14 auf Hold und 0 auf Sell. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

Starkes erstes Quartal

Nach diesem starken Jahresauftakt hebt PayPal seine Geschäftsziele an und wird dafür an der Börse gefeiert. Im ersten Quartal kletterte der Überschuss verglichen mit dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 384 Millionen Dollar (352 Millionen Euro), wie am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt wurde. Die Erlöse stiegen ebenfalls um 17 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar. Angesichts der ermutigenden Ergebnisse hob das Management die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Die Ergebnisse übertrafen die Erwartungen deutlich, da der Wettbewerb im Bereich der Bezahlsysteme langsamer als erwartet zugenommen hat. Außerdem wird die Konkurrenzsituation durch Apple und Amazon verstärkt (Lesen Sie auch: Apple – Kurssturz um 20 Prozent).

PayPal profitiert seit längerem vom zunehmenden Handel im Internet. Seit Ende der 90er-Jahre wickelt der Konzern Online-Zahlungen ab. Besonders signifikant stieg die Anzahl der Einkäufe über mobile Geräte an. Hier stieg das Zahlungsvolumen um 51 Prozent auf circa 32 Milliarden Dollar.

Quelle: Vontobel / Eigene Recherche