PayPal lebt auf

PayPal Long: 41 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 30.12.2020, 08:30 Uhr

Der Zahlungsspezialist PayPal gehört zu den Modernisierungsgewinnern und hält das Innovationstempo hoch, in dem der Konzern ankündigt, auch die gängigsten Crypto-Währungen zu akzeptiere. Der Aktienkurs hat die seit August anhaltende Seitwärtsrange hinter sich gelassen und einen Trend in Richtung 260 US-Dollar ausgebildet.

Die Coronakrise verschafft dem Markt für Elektronischen Zahlungsverkehr einen weiteren Wachstumsschub. Zahlungsdienstleister wie PayPal sind aktuell so hoch bewertet, dass viele in der IT rückständige Banken abgehängt wurden und keinen einfachen Weg in diesen Markt mehr vorfinden. So ist PayPal mit seinen 250 Milliarden an Marktkapitalisierung im Falle einer Übernahme nur mehr schwer zu schlucken. Doch das Rad dreht sich schnell weiter und Paypal will auch Crypto-Währungen wie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin akzeptieren. Das Paypal-Netzwerk umfasst inzwischen 26 Millionen Verkaufsstellen, was viel Potenzial für Bitcoin und Co. aber auch für PayPal selbst bedeutet.

Zum Chart

Die Marktteilnehmer von PayPal haben die Veröffentlichung der Q3-Zahlen Anfang November gut aufgenommen und dem Aktienkurs wieder neue Impulse verschafft. So konnte die seit August eingeschlagene Seitwärtsrange in Form eines gültigen Trends nach oben hin verlassen werden. Am 23. Dezember wurde ein neues All Time High beim Level von 244,25 US-Dollar markiert. Seit der Veröffentlichung der Q3 Zahlen ist auch eine klare Outperformance gegenüber der Benchmark NASDAQ 100 zu erkennen. PayPal liefert beeindruckende Wachstumszahlen, die potenzielle Aktionäre aber auch mit rekordverdächtigen KGVs abgelten müssen. Mit einem 2022er KGV von 61 ist aber schon ein mögliches EPS- Wachstum von über 48 % eingepreist. Nachdem PayPal ein Krisen- und Modernisierungsgewinner ist, könnte der Kurs ein neues All Time High ausbilden und bis zur magic Number von 260 US-Dollar hochlaufen. Unten findet der Kursverlauf bei 210,20 US-Dollar eine starke Unterstützung.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 242,66 // 260,00 US-Dollar Unterstützungen: 210,20 // 190,41 US-Dollar

Fazit

Mit einem Call Optionsschein auf PayPal (WKN UD83R0) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie in den nächsten 3-6 Wochen erwarten, überproportional durch ein Omega von 3,25 profitieren. Das Ziel sollte bei 260,00 US-Dollar anvisiert werden (5,00 Euro beim Call). Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 46 % und dem Ziel bei 260,00 US-Dollar bis zum 02.03.2021 ist eine Rendite von rund 38 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 209,20 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 33 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,12 zu 1, wenn bei 209,20 US-Dollar (2,39 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: UD83R0

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,55 - 3,56 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 220 US-Dollar

Basiswert: PayPal Inc.



akt. Kurs Basiswert: 230,74 US-Dollar Laufzeit: 21.01.2022

Kursziel: 5,00 Euro Omega: 3,20

Kurschance: + 41 Prozent Quelle: UBS

