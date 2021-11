PayPal – Haben die Anleger überreagiert und folgt nun die Trendwende?

Breakout Trading-Strategie



Symbol: PYPL ISIN: US70450Y1038



Rückblick: PayPal betreibt ein Online-Paymentsystem, welches die Bezahlgewohnheiten vieler Verbraucher nachhaltig verändert hat. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch Geld versenden. Nachdem die Aktie im Juli auf ihr Allzeithoch zog, folgte die Korrekturbewegung, welche die Kurse bis unter das Niveau von Jahresbeginn fallen ließ.

Meinung: Obwohl sich mit der Pandemie die Nutzung von kontaktlosen Bezahlverfahren, Giro- und Kreditkarten sowie mobilem Zahlen per Smartphone beschleunigt hat, wurde die PayPal-Aktie in der letzten Zeit kräftig nach unten geprügelt und büßte ein Drittel ihres Wertes ein. Der Zahlungsdienstleister verfügt über ein Ökosystem von 416 Millionen aktiven Accounts und arbeitet an der Erweiterung seiner Zahlungsdienstleistungen mit großen Namen wie Amazon. Das Kerngeschäft ist weiter stark und das aktuelle Kursniveau könnte möglicherweise den Startschuss zur Trendwende geben. Nach dem Down-GAP letzte Woche, sehen wir einige Inside-Candles. Es hat sich eine Range ausgebildet, welche wir für unser Trading-Szenario nutzen wollen.

Chart vom 15.11.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 211.38 USD



Setup: Wenn wir nach den Inside-Days Kurse über der Kerze von letztem Dienstag bekommen, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Die Absicherung ließe sich nach der Trade-Eröffnung unter den Kerzen der letzten Tage vornehmen.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu PayPal ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PYPL



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von