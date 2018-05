PayPal-Aktie wird von Katalysatoren angetrieben! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":





Los Angeles ( www.aktiencheck.de ) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Moshe Katri von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Moshe Katri vom Investmenthaus Wedbush Securities weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV).PayPal Holdings Inc. habe einen von Optimismus geprägten Investorentag veranstaltet. Das Management habe Monetarisierungsstrategien vorgestellt, die mittelfristige Guidance aktualisiert sowie Daten zu Nicht-eBay-Partnerschaften vorgelegt.Die Analysten von Wedbush Securities sehen eine ganze Reihe von Katalysatoren inklusive des explosiven Transaktionswachstums im mobilen Segments und der Monetarisierung der P2P-Maschine Venmo.Analyst Moshe Karti geht aufgrund der Partnerschaften mit Visa und MasterCard von einem langfristigen Ausbau der Profitabilität aus.Die Analysten von Wedbush Securities bekräftigen in ihrer PayPal-Aktienanalyse das Votum "outperform" sowie das Kursziel von 90,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:69,59 EUR +2,23% (25.05.2018, 16:18)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:69,40 EUR -0,20% (25.05.2018, 16:37)Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:USD 80,89 -0,82% (25.05.2018, 16:38)ISIN PayPal-Aktie:US70450Y1038WKN PayPal-Aktie:A14R7UTicker-Symbol PayPal-Aktie:2PPNASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:PYPLVPayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleisters eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (25.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.