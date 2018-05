PayPal-Aktie genießt weiter die Gunst der Analysten! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Heath P. Terry, Analyst von Goldman Sachs, die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) weiterhin zu kaufen.



PayPal Holdings Inc. habe anlässlich des Investorentages die Positionierung des Unternehmens im globalen Bezahlungsökosystem hervorgehoben.



Nach der Übernahme von iZettle gehe das Management von einem Cash-Bestand am Jahresende von rund 15 Mrd. USD aus, der investiert werden könne. In den kommenden Jahren werde im Durchschnitt ein Free Cash flow von 4 bis 6 Mrd. USD erwartet.



Analyst Heath P. Terry setzt das Kursziel für die PayPal-Aktie von 88,00 auf 92,00 USD herauf.



In ihrer PayPal-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel unverändert mit "buy" ein.









PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse.