PayPal-Aktie: Vertrauen in Investmentstory nimmt zu! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

New York (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von Analyst Glenn Greene von Oppenheimer:



Laut einer Aktienanalyse äußert Glenn Greene, Analyst vom Investmenthaus Oppenheimer, in Bezug auf die Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.



PayPal Holdings Inc. habe einen von Optimismus geprägten Investorentag hinter sich gebracht. Die Oppenheimer-Analysten demonstrieren nach der Veranstaltung zunehmendes Vertrauen in die Investmentstory.



Trotz der eBay-bedingten Belastung in 2020 habe PayPal die langfristigen Planungen nach oben korrigiert. Bis 2022 könnte die Gewinnkraft pro Aktie auf rund 5 USD ansteigen.



Analyst Glenn Greene setzt das Kursziel für die PayPal-Aktie von 85,00 auf 90,00 USD herauf.



In ihrer PayPal-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Oppenheimer das "outperform"-Votum.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs PayPal-Aktie:69,57 EUR +0,26% (28.05.2018, 14:02)Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:69,63 EUR +0,32% (28.05.2018, 14:23)Nasdaq-Aktienkurs PayPal-Aktie:USD 81,00 +0,04% (28.05.2018, 14:23, vorbörslich)ISIN PayPal-Aktie:US70450Y1038WKN PayPal-Aktie:A14R7UTicker-Symbol PayPal-Aktie:2PPNASDAQ Ticker-Symbol PayPal-Aktie:PYPLVPayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) stellt eine Technologieplattform bereit, die digitale und mobile Bezahlungsvorgänge rund um die Welt ermöglicht. Die Zielgruppe sich Verbraucher, Händler, Freunde und Familie. Das Unternehmen war früher unter dem Dach des Auktionsdienstleister eBay Corp. tätig und ging im Juli 2015 nach einer Konzernausgliederung als unabhängige Gesellschaft an die Börse. (28.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.