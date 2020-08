PayPal Aktie: Legen die Bären noch einmal nach?

Für trendfolgende Investoren ist der Verlauf der PayPal-Aktie seit Mitte März ein Traum. Der Kurs startete bei 82,07 US-Dollar am 23. März einen Anstieg und setzte diesen bis zum 5. August fort. Das dabei bei 204,23 US-Dollar ausgebildete neue Allzeithoch konnte anschließend nicht mehr überwunden werden.

Die seitdem laufende Konsolidierung ließ die Aktie am 11. August auf ein Tief bei 186,53 US-Dollar zurückfallen. Von hier aus setzte eine Erholung ein. Sie ließ den Wert wieder bis auf 198,75 US-Dollar vordringen, hat aber dennoch bislang nur den Charakter einer technischen Gegenbewegungen. Hinzukommt, dass der Kurs seit zwei Tagen wieder zurückfällt und den kurzfristigen Aufwärtstrend zu brechen droht.

Damit deutet sich an, dass die Bären sich in Kürze noch einmal zurückmelden könnten. Ihr Ziel muss es sein, die PayPal-Aktie zunächst bis auf das Tief vom 11. August bei 186,53 US-Dollar und später auch auf den 50-Tagedurchschnitt bei 177,79 US-Dollar zurückfallen zu lassen. Kann auch der EMA50 nicht behauptet werden, drohen weitere Abgaben bis in den Bereich von 164,33 US-Dollar.

Wehren die Bullen den Angriff der Verkäufer jedoch ab und übernehmen wieder die Führung, könnte die Aktie erneut bis auf das Hoch vom 30. Juli bei 198,64 US-Dollar und die runde 200,00-US-Dollar-Marke vordringen. Werden beide Widerstände überwunden, ist das Allzeithoch bei 204,23 US-Dollar das nächste Ziel.





