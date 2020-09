Paukenschlag im URAN-SEKTOR! USA begrenzen IMPORTE! Diese URAN-AKTIE steht vor Explosion! KURSZIEL: 3,50 USD!

Finanztrends Video zu Uranium Energy



Da der Klimawandel ganz oben auf der globalen Bühne steht, sollte man wissen, dass Kernenergie eine entscheidende Rolle bei der Lösung des Problems spielen wird. Sie ist bis jetzt die einzige Quelle für große Mengen CO2-freien, kostengünstigen und zuverlässigen Strom und nicht wie Wind und Sonne schwankend in Betrieb und Leistung. Zumindest als Brückentechnologie wird man noch lange darauf zurückgreifen müssen, wenn nicht „irgendwann die Lichter ausgehen sollen“.Demnach wurden die Einfuhrquoten des russischen Urans in die USA neu ausgehandelt! Dabei wurde eine Vereinbarung mit Signalwirkung abgeschlossen!Das US-Handelsministerium und das in russischem Besitz befindliche Nuklearunternehmen Rosatom konnten sich auf eine Verringerung der US-Importe von russischem Uran einigen, im Gegensatz dafür aber die Laufzeit verlängern.Während die Einfuhrquote für US-Energieversorger derzeit noch 20 % beträgt, wird sie in den kommenden 20 Jahren auf nur noch 17 % begrenzt. Diese Einfuhr-Reduktion ist ein weiterer Schritt zur Wiederbelebung der US-Uranindustrie.Der US-Handelsminister Wilbur Ross, erklärte:Das kommt natürlich Produktionsbereiten Unternehmen wie Uranium Energy recht! Denn auch dieses Unternehmen wird eines der größten Gewinner des Abschlusses sein. Amir Adnani, CEO von Uranium Energy begrüßt die neu ausgehandelten Konditionen ausdrücklich und sagte:Der Chairman von Uranium Energy und ehemalige US-Energieminister Spencer Abraham ergänzte noch:Das heißt also, dass neben den verringerten Einfuhren noch Uranreserven aufgebaut werden sollen, die zu einer weiteren Nachfrage führen werden. Hervorragende Nachrichten für den Uranpreis, aber noch mehr für die US-Uranproduzenten oder angehenden US-Uranproduzenten.Quelle: Uranium Energy Corp.Der Bericht skizziert eine Vielzahl potenzieller Maßnahmen, welche die Eigenschaften der Kernkraft verbessern sowie den Uranabbau und dessen Verarbeitung und die Konversionsfähigkeiten wiederbeleben können. Damit kann auch die heimische Technologiekompetenz gestärkt und der Export wiederbelebt werden.Direkt im Anschluss an die Empfehlungen des ‚NFWG‘-Berichtes beschloss die US-Regierung als Sofortmaßnahme, zur Stärkung der heimischen Atomindustrie die Schaffung einer Uranreserve, ein Budget in Höhe von 1,5 Milliarden USD für die kommenden 10 Jahre. Weitere Stützungsmaßnahmen werden noch erarbeitet, um sich zumindest bestmöglich der Abhängigkeit des Auslands zu entziehen und um evtl. sogar wieder Uranexporteur zu werden.Besonders bemerkenswert ist, dass die Uranreserve schon im Haushaltsentwurf für das Gesamtjahr 2021 enthalten ist, und über einen Zeitraum von zehn Jahren jährliche Käufe von 150 Mio. USD im Inland produzierten Urans enthält. Diese erste Maßnahme der Initiative zielt darauf ab, den heimischen Uranmarkt schnellstmöglich wiederzubeleben, der in den vergangenen Jahren fast sträflich vernachlässigt worden war und die gesamte Branche nahezu zum Erliegen brachte!Weitere zukunftsweisende Empfehlungen für die Unternehmen bereits in ArbeitDer ‚NFWG‘-Bericht enthält zudem noch weitere Empfehlungen zur Unterstützung des Kernbrennstoffkreislaufs. Dazu gehören die Erhöhung der Forschungs- undEntwicklungsausgaben, um die Reaktortechnologie zu verbessern, sowie die Verringerung unangemessener Genehmigungs- und Regulierungslasten, die letztlich zu einer Angleichung der inländischen Wettbewerbsbedingungen führen.ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das sich auf die Produktion, Erschließung und Exploration von Uran fokussiert hat und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen besitzt eine der größten historischen Datenbanken zur Uranerschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken konnte man weitreichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erwerben.Quelle: Uranium Energy Corp.Das Unternehmen betreibt unter Anderem im Süden von Texas in Hobson noch die gleichnamige ‚Hobson’-Verarbeitungs-Anlage, die über sämtliche Genehmigungen verfügt und zentral zu UEC´s anderen Projekten liegt. Dazu zählt auch das Projekt ‚Palangana‘, ein ‚In-Situ-Recovery’-Urangewinnungsprojekt sowie das Projekt ‚Goliad‘.Zudem verfügen die Anlagen in Texas über einen ‚proof of concept‘ auf der Grundlage der tatsächlichen Produktion aus dem ‚Palangana‘-Projekt. Dieses Projekt wurde für 10 Millionen USD gebaut, wobei die Gesamtförderkosten bei unter 22,- USD pro Pfund Uran lagen. Die ‚ISR‘-Abbaumethode ist eine bewährte Methode, die sich durch niedrige Kosten und skalierbare Produktion auszeichnet. ‚ISR‘ macht rund 50 % der weltweiten Uranproduktion aus.Die Ressourcen sind deutlich weiter fortgeschritten und im Jahr 2010 verfügte das Unternehmen über nur eine einzige vollständig genehmigte Mine, die ‚Palangana‘-Mine. Heute hält das Unternehmen dreifache Menge an U3O8 und verfügt über vier vollständig genehmigte Produktions-Projekte.Beisollte man statt der ‚Pfund im Boden‘-Bewertung, die üblicherweise von Analysten und Investoren angewendet wird, allerdings eher die Bewertung der kostengünstige ‚ISR‘-Abbauverfahren gegenüber den kostenintensiveren Verfahren anwenden.Zusätzlich zum ‚Pfund-im-Boden‘-Verhältnis verwenden auch einigeAnalysten detaillierte ‚Discounted-Cashflow‘-Modelle ‚(DCF‘), um zum Nettoinventarwert (‚NAV‘) zu gelangen. Viele Faktoren werden in eine Tabelle eingepflegt, wie z.B. Verkaufspreis, Lebensdauer der Mine in Jahren, Urangewinnungsraten und -gehalte, Cash-Kosten der Produktion, Lizenzgebühren und Diskontsätze und unzählige andere. Sobald der Analyst seinen Nettoinventarwert für das Unternehmen erreicht hat, vergleicht er diesen mit der aktuellen Marktkapitalisierung, um zu einem „Preis zum NAV“-Verhältnis zu gelangen.Derzeit ist eine Bewertung bei den Schwergewichten der Branche wie Cameco zum Beispiel, von etwa 1,0x ‚NAV‘ üblich. Uranium Energy wird derzeit gerade einmal mit einem ‚NAV‘ von 0,30x bewertet!Quelle: Uranium Energy Corp.Bei der Bewertung vonsollte man berücksichtigen, dass das Unternehmen bereits über alle Genehmigungen für seine ‚In-Situ‘-Rückgewinnung verfügt, deren Genehmigungsprozess gerne schon mal sieben Jahre oder mehr dauern kann!Auch für die H.C. Wainwright-Analysten istgerade jetzt der Kaufkandidat Nummer 1 im Uransektor!Denn mit seiner ‚Hobson‘-Verarbeitungsanlage und dem ‚Reno Creek‘-Projekt mit jeweils einer jährlichen Uran-Produktionskapazität von 2 Mio. Pfund (lbs) sei das Unternehmen einer der Hauptnutznießer der zukünftigen einheimischen Produktion.Quelle: H.C Wainwright & Co.Die Bewertung basiert auf einem ‚Discounted-Cashflow‘ (‚DCF‘) der zukünftigen Geschäftstätigkeit des Unternehmens, wobei ein unveränderter Diskontsatz von 8 % verwendet wird. Hinzu fügen die Analysten noch einen ‚In-situ‘-Wert von 35 Mio. USD für die UEC-Aktiva ‚Reno Creek‘, mit 41,5 Mio. USD, die Ressourcen von ‚Alto Parana‘ mit 40 Mio. USD für ‚Paraguay‘ und die anderen Aktiva.Denn als ehemaliger Produzent verfügt das Unternehmen über eine eins A Infrastruktur und bewährter Produktion, die schon in 12 Monaten hochgefahren werden kann!Investitionskosten von nur 10 Mio. USD und Produktionskosten von nur rund 22,- USD pro Pfund U3O8 zeigen, dass US-amerikanische ‚ISR‘-Projekte auf globaler Basis wettbewerbsfähig sind.Angesichts der sich zugespitzten Lage am Markt sind weitere Kurssteigerungen, auch wenn begleitet von zeitweisen Rücksetzern, vorprogrammiert. Auf diese Kurssteigerungen wirdwie ein Hebel wirken und so deutlich überproportional zum Uranmarkt steigen.hat nachweislicheErfahrungen in der Entwicklung von Uran-Projekten bis hin zur ‚Low-Cost’-Produktion. Das Unternehmen verfügt über ein großes diversifiziertes Portfolio an fortgeschrittenen, Erschließungs- und Explorationsuranprojekten. Zudem punktet das Unternehmen mit seiner eigenen ‚Hobson‘- Anlage und seiner 4 Mio. Pfund genehmigten Jahreskapazität, sowie einem nicht zu unterschätzenden Infrastrukturvorteil. Uranium Energy ist finanziell gut aufgestellt und kann seine Ziele deshalb konsequent weiterverfolgen.Die Strategie, Explorationsdatenbanken zu erwerben und diese für Erwerbsvorhaben einzusetzen, hat sich bisher als sehr effektiv und profitabel erwiesen. Nun sollte es bald zum Zahltag kommen.wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.Bei diesem Unternehmen ist das Gesamtpaket also komplett stimmig! 