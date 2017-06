Patrizia Immobilien: Da könnte wieder was gehen! Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

Am 04. Mai konnten wir den letzten Volltreffer mit Patrizia melden und die Überschrift zu unserem Beitrag lautete: „Patrizia Immobilien: Volltreffer mit + 120% dauern manchmal etwas länger!“ Nach einem Hoch am 08. Mai ging der Aufzug wieder nach unten und lag am 19.05. bei 16,65 Euro. Seit dieser Zeit sehen wir eine volatile Seitwärtsphase im Bereich 16,80 / 17,00 Euro, die seit Ende der letzten Woche etwas mehr Dynamik zeigte. Auch im Feiertagshandel über Tradegate gab es einen Kursgewinn und jetzt muss man schauen, ob es einen passenden Einstiegspunkt gibt.



