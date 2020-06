"Patrioten-Anleihe" exklusiv für italienische Sparer

Der italienische Staat hat eine sogenannte „Patrioten-Anleihen“ emittiert, die nur an institutionelle Investoren und italienische Staatsbürger verkauft wird. Das Bonbon dieser Anleihen besteht darin, dass ein Zinssatz von 1,4% über der jeweiligen Inflationsrate garantiert wird. Insgesamt hat Italien durch die Emission etwas mehr als 22 Milliarden Euro eingenommen, wie die Financial Times berichtete. Private Investoren investierten dabei acht Milliarden Euro. Eine vergleichbare italienische Staatsanleihe ohne Berücksichtigung der italienischen Inflationsrate erbringt Anlegern gegenwärtig eine Rendite von 0,85%.



