Pasinex meldet 52 Prozent Zinksulfid bei Step-Out-Bohrung

Pasinex Resources (CSE: PSE; FRA: PNX) meldet erneut einen spektakulären Explorationserfolg auf der Zinkmine Pinargozou in der Türkei. Bei einer so genannten Step-Out Bohrung zur Erkundung von neuen Zonen abseits der im Abbau befindlichen Zinkvorkommen wurde in einer vertikalen Tiefe von 184 Metern ein Bohrabschnitt von drei Metern Zinksulfidmineralisation mit einem Gehalt von 52 Prozent Zink entdeckt! Pasinex betreibt die hochgradige Pinargozou Zinkmine seit 2014 in einem 50/50 Joint Venture mit seinem türkischen Partner Akmetal A.S.



Die ökonomische Bedeutung dieser neuen Entdeckung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden: Erstens wegen des außergewöhnlich hohen Zinkgehalts selbst, denn der Wert von Zinksulfid, das als so genanntes Direct Shipping Material verkauft werden kann, war von Pasinex zuletzt mit 800 bis 900 USD pro Tonne angegeben worden; zweitens erhärtet der Fund die These, dass sich unterhalb der hochgradigen oxidischen Zinkmineralisierung auf Pinargozou nochmals höhergradige Zinksulfidvorkommen befinden, die zugleich als Quelle für die höhergelegenen oxidischen Zinkoxidvorkommen interpretiert werden können. Drittens wurde die Entdeckung der neuen Zone nur 150 Meter abseits der bestehenden untertägigen Mineninfrastruktur gemacht.



Dieser Abstand von 150 Metern erscheint einerseits sehr gering. Andererseits vergrößert der neue Zinkfund den möglichen Fußabdruck der Pinargozou Mine erheblich. In der Meldung weist Pasinex deshalb darauf hin, dass der gesamte bisherige Abbau in den drei übereinanderliegenden Stollen nur auf einer gedanklichen Grundfläche von 350 (Nord-Süd) mal 200 (Ost-West) Metern Ausdehnung erfolgt sei. Der jetzt gemeldete Zinkfund liegt aber 150 Meter östlich dieses bekannten Zinkprofils und könnte deshalb auf eine erhebliche Erweiterung der Zinkvorkommen hindeuten.





Das spezielle Explorationsprogramm zur Ausweitung der bekannten Zinkvererzung wurde im Frühjahr 2017 gestartet, nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2016 Oberflächen- und Untertagebohrungen überwiegend zum Zweck der unmittelbaren Ressourcenerweiterung durchgeführt worden waren.Steve Williams, President und CEO von Pasinex Resources, kommentierte die Ergebnisse: „Wir verzeichnen weiterhin hervorragende Bohrergebnisse auf unserer Zinkmine Pinargozu, was äußerst vielversprechend ist. Obwohl uns die komplexe Geometrie bei den Bohrungen manchmal vor große Herausforderungen stellen kann. Wenn man sich Bohrabschnitte wie das heute gemeldete Bohrloch PPS-17-009 ansieht, sind wir davon überzeugt, dass wir die mineralisierten Zonen erweitern werden.“Wir erwarten, dass Pasinex in Kürze die Jahresergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016 veröffentlichen wird.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren dieser Art birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pasinex Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Pasinex Resources ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.