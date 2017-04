Pasinex kündigt unabhängige Ressourcenschätzung an

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FRA: PNX) will bis zum 3. Quartal dieses Jahres eine unabhängige Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard für die Pinargozou Zinkmine in der Türkei vorlegen. Den entsprechenden Auftrag dazu hat das Unternehmen jetzt Dr. Neal Reynolds vom weltweit tätigen Ingenieurbüro CSA Global erteilt.



Dr. Reynolds gilt als international anerkannter Experte für so genannte Carbonat-Replacement Lagerstätten wie Pinargozou. Er wird die Mine voraussichtlich Ende Mai besuchen. CSA Global verfügt über große Erfahrung bei der Bewertung von Zinkprojekten weltweit und hat Büros in Australien, Großbritannien, Südafrika, Indonesien, Singapur und Russland.





Pasinex erfüllt mit der Verpflichtung von CSA Global eine wichtige Forderung von professionellen Marktteilnehmern, die immer wieder kritisiert haben, dass das Unternehmen zwar produziere, aber keine unabhängige Ressourcenschätzung vorgelegt hat, die es Investoren erlaubt, die Lebensdauer der Mine gesichert abzuschätzen.Die Pinargozu Mine in der Süd-Türkei wird in einem 50/50 Joint Venture zusammen mit dem türkischen Partner Akmetal A.S. betrieben. Die Mine auf Pinargozou steht im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe von Explorationszielen entlang des so genannten Horzum-Zink-Trends. Das zugrundeliegende Carbonat-Replacement-System erstreckt sich ausgehend von der historischen Horzum Mine mindestens acht Kilometer entlang eines Korridors in Nord-Süd-Richtung. Dieser Korridor ist zwar kartiert und oberflächlich erfasst, aber noch nicht voll exploriert worden. Pasinex ist die erste Gesellschaft, die moderne Explorationstechnologien auf den Horzum-Zink-Trend anwendet.