Pasinex Resources verstärkt sich mit Experten John Barry als VP of Exploration

Top-Geologen sind rar, und wenn sie zusagen, als Manager an Bord kommen, steckt darin auch immer ein Stück Bekenntnis nach dem Motto: Ja, für diese Gesellschaft stehe ich mit meinem guten Namen. Seinen guten Namen wird ab sofort John Barry in seiner neuen Managementfunktion als Vice President Exploration für Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FRA: PNX) zur Verfügung stellen. Diese neue Position wurde eigens für John geschaffen. Zuvor war er bereits als unabhängiger Experte (Qualified Person) beratend bei Pasinex tätig sowie als Mitglied des Board of Directors.

John wird alle Explorationsarbeiten des wachsenden Portfolios an Explorationsprojekten in der Türkei und Nevada, USA, leiten. Seine Aufgabe wird es sein, auf der Zinkmine Pinargozu im Süden der Türkei ein Team aus Explorationsgeologen zu leiten. Parallel dazu wird er sich um das technische und logistische Management in Nevada kümmern.

Als Geologe verfügt John über 30 Jahre internationale Erfahrung in der Bergbaubranche. Begünstigt durch seine irische Herkunft ist John einer der führenden Experten bei Zinkvorkommen weltweit. John war bei zwei irischen Zinkminen tätig, bei Lisheen (die inzwischen stillgelegt ist) und bei Navan, der größten Zinkmine Europas. John ist Gründer und VP of Exploration Strategy von Group Eleven Resources (TSX-V: ZNG) und fungierte davor als Gründer und CEO von Rathdowney Resources Ltd. (TSX-V: RTH).

Pasinex Resources Limited (CSE: PSE, FSE: PNX) ist 50 Prozent Eigentümer der hochgradigen Zinkmine Pinargozu in der Türkei. Die Zinkproduktion von Pinargozou wird als Direct Shipping Ore (DSO) vermarket, was extrem hohe Gewinnmargen ermöglicht. Das Unternehmen hat kürzlich auch das hochgradige Zinkexplorationsprojekt Gunman in Nevada erworben.





