Pasinex Resources gewinnt Top-Frau als neue Chief Financial Officer

Jede börsennotierte Gesellschaft braucht einen Chief Financial Officer (CFO). Insofern könnte man die Benennung von Wendy Kaufman zur künftigen CFO bei Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FRA: PNX) als Routine abhaken. Es steckt aber eine Menge mehr hinter dieser Entscheidung: Es lässt aufhorchen, dass Wendy zuvor für verschiedene große Bergbauunternehmen in Führungsrollen tätig war – kurz, sie das ist, was man wohl als Top-Frau bezeichnen kann. Und sie wird die erste „inhouse“ Verantwortliche für das Thema Finanzen bei Pasinex sein. Bis dato wurde diese Aufgabe – aus Kostengründen - an externe Dienstleister ausgelagert.

Zu den Aufgaben von Frau Kaufman wird nicht nur das finanzielle Reporting gehören, sondern ebenso Strategieberatung sowie Beratung bei der Unternehmensfinanzierung und ggf. bei der Finanzierung von Projekten. Wendy Kaufman beginnt sofort mit ihrer Arbeit, zunächst noch unter dem Titel Senior-Vice-President Finance, und dann ab 1. September offiziell als CFO. Frau Kaufman bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Sachen internationale Finanzen mit in den neuen Job. In den vergangenen Jahren war sie insbesondere für zwei größere Bergbauunternehmen in Führungspositionen tätig: ihre letzte Station war Primero Mining Corporation, ein etablierter Goldproduzent mit Standorten in Kanada und den USA. Davor war Frau Kaufman - bis zur Übernahme durch First Quantum - für den Kupfer- und Zinkproduzenten Inmet Mining tätig, seinerzeit ein 6 Milliarden Dollar Unternehmen mit Produktion u.a. auch in der Türkei.

Wenn jemand mit einem solchen beruflichen Background sich für einen (noch) kleinen, aber aufstrebenden Zinkproduzenten entscheidet, kann dies durchaus als Vertrauensbeweis in die Zukunft von Pasinex Resources verstanden werden. Offenkundig teilt Wendy Kaufman die Vision von CEO Steve Williams, der in der heutigen Pressemitteilung die Einstellung von Frau Kaufman so kommentiert hat: „Die Verpflichtung ist für Pasinex ein wichtiger Schritt hin zu unserem Ziel ein Mid-Tier-Produzent von Basismetallen zu werden.“ Angemerkt sei, dass die Bezeichnung Mid-Tier („mittlerer“) gewöhnlich für börsennotierte Unternehmen mit mehreren hundert Millionen Dollar Börsenwert verwendet wird.

Ebenfalls neu zum Pasinex Team stößt Evan White, der als „Manager Corporate Communications“ künftig für die Unternehmenskommunikation zuständig sein wird. Evan arbeitet seit 2006 in der Bergbauindustrie. Er war sowohl für Start-Ups wie für Fortune 500 Gesellschaften tätig. Seine Aufgabe wird u.a. sein, digitale Kommunikationsstrategien auf breiter Front für Pasinex umzusetzen.



