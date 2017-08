Pasinex Resources erhöht Zinkproduktion im sechsten Quartal in Folge

Der Zinkproduzent Pasinex Resources (CSE: PSE; FRA: PNX) hat es geschafft, nun schon im sechsten Quartal hintereinander die Produktion auf der Pinargozou Mine in der Türkei zu steigern. Das 50/50 Joint Venture meldete für das zweite Quartal eine neue Rekordproduktion von 14.518 Tonnen (Nassgewicht) an direkt verschiffbarem Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 34,3 Prozent Zink. Dies bedeutet eine nochmalige Steigerung gegenüber dem Vorquartal von 14 Prozent.





Die Umsatzerlöse im Joint Venture beliefen sich auf 4,2 Millionen CAD, was 8.767 verkauften Tonnen (Nassgewicht) entspricht. Die verkaufte Menge entspricht umgerechnet 6,2 Mio. Pfund an enthaltenem Zink. Gleichzeitig wurden 6.000 Tonnen produziertes Zinkerz auf Halde gelegt, um im 3. Quartal eine große Schiffslieferung an einen europäischen Händler abzuwickeln. Das 3. Quartal dürfte für Pasinex daher nochmals eine deutliche Steigerung der Performance gegenüber dem 2. Quartal bringen.



Im zweiten Quartal 2017 belief sich der Nettoprofit (vor Steuer) im Joint Venture auf 3,6 Millionen CAD, was einer Bruttomarge von weit über 50 Prozent (vor Steuer) entspricht. Die Gesamtkosten für das JV-Unternehmen lagen bei 1,9 Millionen CAD etwa 190 Dollar pro abgebaute Tonne. Die höhere Produktion schlägt sich in niedrigeren Kosten pro Einheit nieder: Noch im 1. Quartal lagen die Kosten pro abgebauter Tonne bei 236 CAD. Noch deutlicher fällt der Vergleich zu den Kosten im Gesamtjahr 2016 aus. Damals lagen die Kosten pro produzierter Tonne im Durchschnitt bei 304 CAD. Alle genannten Kosten beinhalteten sämtliche Abbau-, Verwaltungs- und Explorationskosten dieses Quartals.



Der Beteiligungsertrag für Pasinex lag im 2. Quartal infolge des erzielten Profits durch das JV bei 0,9 Millionen CAD, woraus sich nach Abzug der Betriebsausgaben in Höhe von 491.959 Dollar ein Nettoüberschuss von 450.463 Dollar im zweiten Quartal 2017 ergibt. Selbstverständlich noch nicht eingerechnet in dieses Ergebnis ist die Dividende von einer Million USD, die das JV-Unternehmen bis zum Jahresende an jeden die Partner zahlen will.





Entsprechend zufrieden äußerte sich CEO Steve Williams: „Die Quartalsergebnisse von Pasinex sind angesichts der starken Ergebnisse des JV-Unternehmens Horzum AS in der Türkei nach wie vor beeindruckend. Pinargozu setzt seinen Aufwärtstrend bei der Produktion fort und steigert auch die Gewinnmargen. Diese Performance sowie ein starker Zinkpreis haben zu einer Steigerung unseres Aktienkurses geführt, was die Ausübung unserer restlichen Warrants und die Stärkung unserer Finanzposition ermöglicht hat.“Stand 30. Juni 2017 verfügte Pasinex über 643.593 CAD an Barmitteln, wobei seit Quartalsende nochmals rund 320.000 CAD durch die Ausübung von Warrants hinzugekommen sind.Zur aktuellen Meldung von Pasinex passen eine ganze Reihe von weiteren News aus dem Zinksektor. Der große Zinkproduzent Trevali (TSX: TV) – einer der wenigen so genannten „pure play zinc“ Gesellschaften – hat bereits vor einigen Tagen enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht und -trotz der hohen Zinkpreise - gerade einmal 100.000 USD Profit gemeldet. Der Börsenwert von von Trevali liegt wohlgemerkt bei 570 Mio. CAD! Noch schlimmer traf es Nevsun (TSX: NSU), das einen Quartalsverlust von 70 Mio. USD zu verdauen hat. Die Nevsun-Aktie stürzte nach Bekanntwerden des Verlusts ab, ist aber immer noch mit 800 Mio. CAD bewertet.Indessen ist die Nachfrage nach Zink ungebrochen stark. Ein wichtiger Indikator hierfür ist Preisdifferenz zwischen den beiden führenden Metallbörsen, der Shanghai Future Exchange und London Metal Exchange. Derzeit zahlen die Chinesen eine Prämie von 42 USD pro Tonne gegenüber London. Fachleute schließen daraus, dass China sich unbedingt mit Zink eindecken muss. Der Zinkpreis erreichte in den vergangenen 24 Stunden ein neues Neunjahreshoch von 1,42 USD pro Pfund.Der für das 3. Quartal von Pasinex geplante Verkauf einer großen Schiffsladung wird übrigens zu dem Preis abgerechnet, der am Tag der Verschiffung gilt. Pasinex könnte daher bei einem anhaltend hohen Zinkpreis direkt von der Preissteigerung profitieren.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren dieser Art birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pasinex Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und Pasinex Resources ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist.