Paranormale Aktivitäten!

Wie Johann Wolfgang von Goethe in Faust in der Walpurgisnacht zu seiner Zeit, das für ihn Unerklärliche mit den Worten: „Das Teufelspack, es fragt nach keiner Regel. Wir sind so klug, und dennoch spukt´s in Tegel.“ versuchte zu verarbeiten, so stehen in den letzten Wochen auch viele Börsianer mit offenem Mund und dennoch sprachlos vor den Märkten. Nicht wissend, wie das in den Märkten Geschehene logisch abzuleiten oder gar erklärbar ist. Pünktlich zu Halloween kehrt Angst und Schrecken zurück an die Börse und schickt dessen Jünger auf eine trübe, nebelhafte und ungewisse Zielgerade in Richtung Jahreswechsel. Bevor wir uns jedoch diversen Messgeräten wie Magnetometer, Geigenzähler und Thermometer bedienen, um à la Lucadou und Kornwachs den für viele paranormalen Aktivitäten gleichenden Ereignissen im Markt auf die Schliche zu kommen, wollen wir uns in gewohnter Manier der vorliegenden Fakten bedienen.



Hierzu gehen wir zunächst zurück in die 80er. Zu einer Zeit als Gordon Gekko und Bud Fox die Märkte aufmischten und an der Wallstreet der Leitsatz “greed is good“ geprägt wurde, wuchs im fernen Osten gleichzeitig ein Monster heran, das später von den Japanern als “Keiki“ getauft in die Geschichte eingehen sollte.





So erzielte der Yen gegenüber dem Dollar in der zweiten Hälfte der 1980er innerhalb von zwei Jahren eine kontrollierte Wertsteigerung von 100 Prozent, die durch Spekulationen weiter angeheizt wurde. Internationale Investoren als auch die Japaner selbst kauften so ziemlich alles, was seinen Wert in Yen hatte, um von der Wertsteigerung des Yen zu profitieren. Zum einen ging hierdurch die Nachfrage zum Kauf von Yen selbst, aber auch von japanischen Aktien und Immobilien sprichwörtlich durch die Decke, zum anderen wurde die Börse und der Immobilienmarkt weiter angeheizt und eine Spirale nach oben begann. In einem verzweifelten Versuch, was später als das Louvre-Abkommen bekannt wurde, sollte nun gegengesteuert, der Dollar wieder aufgewertet und die Spirale aufgehalten werden. Vergeblich. Der Nikkei zündete 1987 erneut die Triebwerke und verdoppelte sich in kürzester Zeit. Letztlich absolvierte der Markt in 5 Jahren eine Rallye von über 300%. Auf dem Höhepunkt der Blase war der Park des Kaiserpalastes im Zentrum von Tokio nach Schätzungen genauso viel wert wie alles Land in Kalifornien zusammen, und fast zwei Drittel des gesamten Weltimmobilienwertes war in der Tokioter City konzentriert.Die Situation wurde gefährlich, als Kredite ausgegeben wurden, die durch die überbewerteten Immobilien abgesichert wurden. Im Jahr 1990 platzte die Blase. Der Aktienmarkt implodierte, verlor im Tief über 80% und befindet sich 18 Jahre später immer noch knapp 40% von seinem Hoch entfernt. Die darauffolgende Zeit wird in Japan auch als Ushinawareta Jūnen oder Verlorene Dekade bezeichnet. Letztlich führte der Weg in eine immer tiefere Staatsverschuldung von über 150% des Bruttoinlandproduktes. Die anschließende Deflationspolitik lässt einen kausalen Zusammenhang zu nachfolgenden Perioden der wirtschaftlichen Stagnation zu und weist später Parallelen zur wirtschaftlichen Situation Amerikas und Europas auf.Ein solches Paradebeispiel einer Spekulationsblase lässt sich auch in der Gegenwart finden. Auch wenn der argentinische Leitindex, Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL), hauptsächlich durch Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang angefeuert wird, ist es schier unglaublich, was für eine Performance dieser Markt hinter sich hat. So konnte der MERVAL in den letzten 10 Jahren ein Plus von 4.229% verbuchen, was einem durchschnittlichen Kursgewinn von 422% pro Jahr entspricht. Den zweiten Platz belegt der Nasdaq 100, der ebenfalls über den Zeitraum von 10 Jahren 469% verbuchen konnte und somit deutlich macht, wie sehr der MERVAL hier aus der Reihe tanzt.Dies sollte die aktuelle Entwicklung in den amerikanischen Indizes in ein ernüchterndes Licht rücken und verdeutlichen, dass diese Märkte noch nicht ihre finale Crash-Phase erreicht haben. Wer unsere Market-Updates schon eine Weile verfolgt, weiß zwar, dass wir den Dow Jones als auch den S&P500 auf ein solches Hoch zusteuern sehen, hiervon aber noch ein ganzes Stück entfernt sind.

Die Zielbereiche im S&P500 und DOW Jones, wurden wie auf dem Chart zu sehen erreicht und bereits wieder nach oben verlassen. Es befinden sich nun alle Positionen im Plus!

CHART S&P500

CHART DOW JONES