Rekordpessimismus An bedrohliche Szenarien sollten sich die Marktteilnehmer über die letzten Jahre aber eigentlich gewöhnt haben. Dennoch ist der Pessimismus derzeit außergewöhnlich hoch. Theoretisch unterstützt hoher Pessimismus die Börse, während ihr hoher Optimismus eher schadet. Obwohl es also viele gute Argumente für fallende Kurse gibt – politische Unsicherheiten, geopolitische Verwerfungen, schwierige Saisonalität –, ist all das für die Marktteilnehmer nicht neu oder überraschend. Echter Dispositionsbedarf ergäbe sich nur, wenn sich an den Einschätzungen und/oder Erwartungen etwas ändert. Je pessimistischer man aber bereits ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich die Überraschung auf der negativen Seite befindet. Einen Gastbeitrag von Manfred Hübner, dem Gründer und Geschäftsführer der sentix GmbH, finden Sie übrigens im brandneuen Smart Investor 9/2017, der zum Wochenende erscheint.



Was am aktuellen Extrempessimismus allerdings auffällt: Dieser korrespondiert nicht mit großen Tiefpunkten an den Märkten. Im Gegenteil. Viele Märkte haben gerade einmal wenige Prozentpunkte von den zuvor erreichten Höchstständen korrigiert. Extremer Pessimismus ist auch nicht gerade das, was man unter der berühmten „Mauer der Angst“ versteht, an der die Kurse emporklettern. Das ist eher eine Art Skepsis gegenüber der Aufwärtsbewegung, die aber üblicherweise nicht derart extreme Ausprägungen erreicht. Das „Missing Link“ zwischen Höchstkursen und Extrempessimismus dürften einmal mehr unsere „Papiergeldkönige“ aus Wyoming sein (s.o.), von denen seit einiger Zeit auch selbst munter Aktien gekauft werden, egal wie die Stimmung ist.