Panoro Minerals treibt seine Projekte auf Kosten Dritter voran

Die im Süden Perus befindlichen Kupferexplorationsprojekte ‚Kusiorcco‘ und ‚Humamantata‘ von der kanadischen Gesellschaft Panaro Minerals (ISIN: CA69863Q1037 / TSXV: PML) werden zügig weiterentwickelt. Wie das Unternehmen mitteilte sollen die in der Nähe der ‚Constancia Copper’-Mine von Hudbay Minerals Inc. gelegenen Projekte nun für die Zukunft positioniert werden.

Konkret soll z.B. beim ‚Humamantata‘-Projekt in Zusammenarbeit mit dem als Joint Venture Partner fungierenden Unternehmen Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) ein 3 Mio. USD teures Explorationsprogramm absolviert werden, das von JOGMEC finanziert wird. Das Programm sieht detaillierte Kartierungen, geochemische Probenahmen sowie Erkundungsbohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Schwerkrafttests vor. Da das Geld bereits freigegeben wurde, konnten die Oberflächenvereinbarungsaktivitäten bereits aufgenommen werden.





Bezüglich des zweiten Projekts ‚Kusiorcco‘ erklärte Panoro - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298467 -, dass Hudbay Minerals Inc. mitgeteilt hat, die Oberflächenzugangsvereinbarungen erhalten zu haben. Dadurch wird auch hier die Weiterentwicklung durch Explorationsaktivitäten ermöglicht, und Panoro hat damit den ersten Meilenstein erreicht. Deshalb erwartet Panoro gemäß den ausgehandelten Bedingungen mit Hudbay, dass die Meilensteinzahlungen seitens Hudbay im Jahr 2019 beginnen werden. Denn die erste Zahlung in Höhe von 500.000 USD wird laut Vereinbarung dann fällig, wenn Panoro eine Vereinbarung zwischen lokalen Gemeinschaften und Oberflächenberechtigten abschließt, die für das Bohrprogramm erforderlich ist. Weitere 500.000 USD werden dann mit der Fertigstellung des ersten Bohrlochs fällig. Danach muss Panoro bis zur Fertigstellung des fünften Bohrlochs warten, bevor noch einmal 500.000 USD fließen. Mit der Fertigstellung des zehnten Bohrlochs muss Hudbay dann die vorerst letzten 500.000 USD entrichten.





„Wir freuen uns, dass wir sowohl bei den Projekten ‚Humamantata‘ als auch ‚Kusiorcco‘ diese Fortschritte erzielt haben. Diese beiden Projekte befinden sich im wichtigsten Kupferentwicklungsdistrikt im Süden Perus und in unmittelbarer Nähe der ‚Constancia’-Mine. Mit zwei Qualitätspartnern wie Hudbay und JOGMEC freuen wir uns auf neue Erkenntnisse aus den beiden Projekten und bauen die Position von Panoro als einzigartige Investitionsmöglichkeit in die Kupferexploration und -entwicklung weiter aus“, sagte Luquman Shaheen, Präsident und CEO von Panoro Minerals im Rahmen der Veröffentlichung der Pressemeldung. Ebenso erfreulich schreite seiner Meinung nach die geophysikalische Untersuchung am ‚Chaupec’-Ziel im ‚Cluster 2’ des dritten Projektes ‚Cotabambas‘ voran. Hier geht Shaheen davon aus, dass man direkt nach dem abschließen der noch andauernden Tests wenigstens ein Bohrgerät mobilisieren werde, um das vielversprechende Areal weiter zu erforschen.





Bei Panoro Minerals geht es an vielen Fronten erfreulich voran. Die Finanzierung auf dem ‚Humamantata‘-Projekt durch die japanische Oil, Gas and Metals National Corporation schonen die Barmittel des Unternehmens ebenso wie das Abkommen für das ‚Kusiorcco‘-Vorkommen mit Hudbay Minerals Inc., die sich durch Erreichen der zuvor genannten Meilensteine finanzieren. Somit ist bei Panoro Minerals von diesen Projekten mit einem „kostenneutralen“ Nachrichtenfluss zu rechnen, der die Projekte in den nächsten Status katapultieren wird, während man gleichzeitig sein ‚Cotabambas‘-Projekt durch eigene Finanzierungen vorantreiben kann.

