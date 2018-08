Panoro Minerals erzielt signifikante Explorationsfortschritte

Weitere Fortschritte berichtete der kanadische Kupferexplorer Panoro Minerals Ltd. (ISIN: CA69863Q1037 / TSXV: PML) von seinem peruanischen Kupfer-Gold-Silber-Projekt ‚Cotabambas’. Demnach fanden die aktuellen Erkundungsarbeiten vorrangig auf dem westlich gelegenen Teilprojekt ‚Chaupec’ statt, und waren überaus erfolgreich.







Quelle: Panoro Minerals

Das ‚Chaupec’-Gebiet ist ein aus Skarnen und porphyrhaltigen Gesteinen bestehendes Areal, das Kupfer, Gold und Silber beherbergt. Durch die bisherigen Probenentnahmen und planlichen Zuordnungen konnten 16 Anomalien in drei Mineralisierungszonen festgestellt werden.







Quelle: Panoro Minerals

Die Mineralisierungen auf den Zonen 1 und 2 befinden sich in Skarnen und zeigen bereits an der Oberfläche Gehalte von bis zu 1,65 % Kupfer innerhalb der Zone 1, und bis zu 0,69 % Kupfer innerhalb der Zone 2. Auf Zone 3 liegen die Vorkommen in Quarz-Monozonit-Porphyr-Gestein und zeigen ebenfalls gute Gehalte von bis zu 0,67 % Kupfer an.

Die Vorkommen haben eine hohe Verbreitung auf dem Gebiet und erstrecken sich aktuell über eine Fläche von 1 km x 3,5 km, in einer Nord-Süd-Richtung.

Bisher hat Panoro auf diesem Gebiet 1.625 Gesteinsproben eingesammelt, getestet und sie im Maßstab 1:1.000 kartographiert. Darüber hinaus wurden die Daten von 85 km Magnetmessungen und geophysischen Untersuchungen eingearbeitet.

Panoro Minerals Präsident und CEO, Luquman Shaheen, verdeutlichte: „Die nun fertiggestellten geologischen Arbeiten auf ‚Chaupec’ haben weiteres Potential an hochgradiger und oberflächennaher Mineralisierung auf ‚Cotabambas’ aufgezeigt. Dieses Potential bietet die Möglichkeit für wesentliche Erkenntnisse für das generelle Projektdesign und die Wirtschaftlichkeit. Zusätzlich deuten die nahe der Oberfläche befindlichen Porphyrkörper und deren hochgradige Mineralisierungen auf eine weitere Verbesserung unseres Wachstumspotentials hin. Sobald wir alle gesammelten Daten verarbeitet haben, werden wir unsere ersten Bohrungen auf ‚Chaupec’ durchführen.“

Zuvor bereitet sich Panoro - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298512 - jedoch noch auf geophysikalische Untersuchungen vor, die die Nordseite der Zone 1 untersuchen sollen. 21 km Magnetuntersuchungen und 110 gravimetrische Messungen sollen die korrekten Bohrstellen definieren helfen. Panoro plant danach ein Daimantbohrprogramm auf der Zone 1 zu starten. Währenddessen gehen die geochemischen Untersuchungen und Kartierungen der anderen Skarn/Porphyr-Zonen auf den Teilprojekten ‚Jean Louis, ‚Chuyllullo, ‚Cullusayhuas’, ‚Rosario’ und ‚Añarqui’ weiter.

Generell besitzt ‚Cotabambas’ zwei Arten der sulphidischen Gold-Kupfer-Mineralisierung. Auf ‚Cluster 1’ dominieren die Quarz-Monozit-Porphyre sowie Erzgänge in vulkanischem Grundgestein. Im ‚Cluster 2’ liegen die mineralhaltigen Skarne und Verwitterungsgesteine in Sedimenten der ‚Ferrobamba Formation’ aus der Kreidezeit, begleitet von Quarz-Monozit-Porphyren.

Die Geologie auf ‚Chaupec’ ist gebildet aus einer 350 Meter dicken Schicht von Diorit, die von Osten nach Westen die Grünstein- und Skarnzonen überlagert. Entlang dieser Kontaktzonen weisen die eingeschlossenen Quarz-Monozit-Porphyre auf die Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung hin. Diese geologische Verformung zeigt auf einer Länge von 3,5 km die bei den Erkundungen drei identifizierten Zonen auf.







