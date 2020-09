Panik vor Eskalation: Aktien von Waffen- und Munitionsherstellern steigen um bis zu 140 %

Google-Nachfrage für „Buy Gun“ erreicht Allzeit-Höchstwert

Wertpapiere von Waffen- und Munitionsherstellern steigen um bis zu 140 %

Größte Nachfrage in den Vereinigten Staaten von Amerika

FBI meldet Anstieg der Background Checks im Vorfeld von Waffenkäufen von 80 %

Nie informierten sich weltweit mehr Menschen auf Google über Waffenkäufe. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffspaar „Buy Gun“ erreichte im Krisenjahr mehrmals den Wert von einhundert, welcher für das größtmögliche relative Suchvolumen steht. Aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de geht hervor, dass es die Bürger nicht mit der bloßen Informationsbeschaffung belassen: auch die Verkaufszahlen erklimmen neue Höhen. Entsprechende börsennotierte Konzerne gehören zu den größten Krisenprofiteuren.

Bei der Erhebung wurden sämtliche Daten des Suchmaschinenbetreibers seit dem Jahr 2004 berücksichtigt. Die mit Abstand meisten Anfragen kommen aus den USA. Wie die Infografik aufzeigt, treibt die explosive Gemengelage die Waffen-Verkäufe nach oben: anschwellende Rassismus-Debatten und Gewalttaten im Zuge dessen, die Angst vor einer Verschärfung der Corona-Krise sowie die Sorge zahlreicher Bürge vor restriktiveren Waffengesetzen.

Das FBI vermeldete im Juli einen starken Anstieg der Background Checks. Diese werden im Vorfeld von Waffenkäufen gemacht. Gegenüber dem Vorjahresmonat habe die Anzahl um 80 Prozent zugelegt. Ein Blick auf die Bücher des Waffenherstellers Sturm Ruger untermauert die Entwicklung. So kletterte das Vorsteuerergebnis im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 194 Prozent auf 24,7 Millionen Dollar.

Börsennotierte Waffenhersteller legen überproportional an Wert zu – und dies in Zeiten, in denen zahlreiche Branchen unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden haben. Der Kurs der Vista Outdoor Aktien erhöhte sich binnen des letzten halben Jahres um 140 Prozent, auch Mitbewerber befinden sich im Aufwind.

„Zahlreiche Anleger lehnen es aus ethisch-moralischen Gründen ab, in Waffen- und Rüstungskonzerne zu investieren“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Fernab dieser Diskussion, die durchaus zu führen ist, wird dieser Tage eindrücklich sichtbar, dass die entsprechenden Unternehmen von der prekären Situation profitieren. Die Waffenverkäufe erklimmen neue Hochs, was den Börsenwerten wiederum Auftrieb verleiht“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://block-builders.de/panik-vor-eskalation-aktien-von-waffen-und-munitionsherstellern-steigen-um-bis-zu-140-prozent/

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.