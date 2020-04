Pandemie zwingt Unternehmen zu Investitionen in Cybersecurity

London/München, 23. April 2020. Auch wenn es für die breite Öffentlichkeit möglicherweise noch nicht offensichtlich ist – mit Warnungen der WHO, des FBI und der Europäischen Zentralbank steht die Cybersicherheit zunehmend und weltweit im Mittelpunkt. „Der durch das Coronavirus ausgelöste Shutdown hat neue Risiken und Schwachstellen in unseren technologischen Strukturen aufgedeckt. Der plötzliche Wandel hin zum virtuellen Office bedeutet eine Zunahme von Fernanmeldungen über private Geräte und bietet somit ein leichtes Ziel für Hacker“, warnt Chris Versace, CIO und thematischer Stratege bei Tematica Research. Laut einer IBM-Studie dauerte es bereits vor dem Ausbruch der Pandemie durchschnittlich 197 Tage bis eine Sicherheitslücke im System eines Unternehmens gefunden wird und nochmal 69 Tage, um sie zu schließen.

Cyberkriminelle nutzen Corona-Angst

Getarnt als Unternehmenskommunikation werden User von Kriminellen mit Informationen bombardiert. Ziel ist es zumeist, zu einem Impulsklick zu verleiten und Zugriff auf private Daten zu erhalten. Laut WHO habe die Corona-Pandemie zu einer „Infodemie“, einer Ausbreitung von irreführenden Informationen, geführt. Seit Anfang 2020 wurden über 50.000 Domains in Zusammenhang mit dem Virus im Internet registriert [1]. Versace erläutert: „Fehlinformationskampagnen, die als Unternehmenskommunikation getarnt sind, erfolgen vor allem via Phising-Mails. Mittlerweile nehmen allerdings auch Smishing Nachrichten (Phising per SMS), die etwa als Bankmitteilungen getarnt sind, oder Vishing-Anrufe (Phising per Stimme), bei denen Kriminelle sich als Essenslieferanten ausgeben, zu.“ So liest man bereits sogar von einem „Netflix-Effekt“: Die Popularität von Netflix und anderen Streaming-Diensten nahm wegen Corona dermaßen zu, dass Cyber-Attacken als Netflix-Websites auftraten, um nach Kundendaten zu fischen.

Nur fünf Prozent der Unternehmen ausreichend geschützt

„Aufgrund des technologischen Wandels steigt die Anzahl an Usern und Geräten kontinuierlich. Der Spielplatz für Cyberkriminelle wird somit immer größer, aber die allerwenigsten Unternehmen sind dafür gerüstet“, befürchtet der Tematica-Experte. Hier sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache, denn einer Studie des Software-Unternehmen Varonis Systems zufolge verfügen nur fünf Prozent der Unternehmen weltweit über ausreichenden Schutz in puncto Cybersicherheit [2]. „Die Industrie ist noch ziemlich neu ist. Unternehmen sind allerdings einmal mehr gut beraten ihre wertvollsten Assets und Infrastrukturen, die nun eben größtenteils digital sind, zu schützen“, davon ist auch Rahul Bhushan, Co-Founder von Rize ETF und Partner von Tematica, überzeugt. Es wäre Bhushan zufolge nur mehr eine Frage der Zeit, wann Unternehmen weitreichende Investitionen tätigen müssten, um ihre Daten und somit teilweise auch ihre Betriebsgeheimnisse zu schützen. Das Marktforschungsinstitut Gartner kommt zu ähnlichen Annahmen: Aktuell würden die Ausgaben von Unternehmen für Cybersecurity bei 184 Milliarden US-Dollar liegen, 2023 schon bei 250 Milliarden [3]. „An dieser Stelle sei erwähnt, dass Gartner bei seinen Vorhersagen immer eher verhalten ist und sich die Zahlen auf die Zeit vor Corona beziehen“, so Bhushan.

Das Virus treibt Cybersecurity-Investitionen

Der durch das Coronavirus ausgelöste Wandel bietet fruchtbaren Boden für Innovationen durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz, 5G und Cloud Computing. So entstehen neue Geschäftsmodelle, die thematische Investments möglich machen. Cyberkriminelle suchen nach Schwachstellen, während Cybersecurity-Experten diese zu beseitigen versuchen – dem Bhushan zufolge ist das ein Spiel mit langem Atem. „Die jetzt durch das Virus aufgedeckten Schmerzpunkte deuten lediglich an, welche Potenziale in diesem Sektor schlummern. Für Investoren birgt diese Entwicklung die Chance, am langfristigen Wachstum dieser Branche teilzuhaben. Zudem leisten sie gleichzeitig einen Beitrag für eine Technologie, die zukünftig unsere Identität bestimmen wird“, so Bhushan abschließend.

Der „Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF“ strebt danach, den Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy Index zu verfolgen. Ziel des Index ist es, nur solche Unternehmen abzubilden, die nachweislich Produkte oder Dienstleistungen im Bereich Cybersicherheit zur Verfügung stellen.

Über Rize ETF

Rize ETF ist Europas erster, ausschließlich auf thematische ETFs spezialisierter Emittent. 2019 gegründet konzentriert sich Rize ETF (mit seiner Produktlinie) auf bahnbrechende Megatrends mit großem Wachstumspotential, die zudem einen positiven Einfluss auf den Planeten haben. Dabei strebt Rize ETF ein Gleichgewicht zwischen langfristiger Rendite und einem Engagement in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen an. Die von Rize ETF aufgelegten ETFs richten sich an das breite Anlegerpublikum, aber auch an institutionelle Investoren. Rize ETF deckt den gesamten Lebenszyklus eines ETFs ab, beginnend mit der Produktstrategie, dem Indexdesign, der ETF-Strukturierung bis zum Portfoliomanagement und Vertrieb. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit thematisch spezialisierten Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt.

