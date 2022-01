Pandemie vs. Wirtschaft

Seit 2019 wütet die Corona-Pandemie. In einem globalen Kraftakt versucht man schrittweise die Kontrolle über den Alltag zurückzugewinnen. Mittlerweile gibt es zwar Impfstoffe zur Bekämpfung der Pandemie, jedoch schlägt das Virus saisonal bedingt zurück. Bei der Betrachtung des aktuellen Infektionsgeschehens scheint man fast wieder am Nullpunkt zu stehen. Die Lage ist im Vergleich zum letzten Winter nicht wirklich besser, ganz im Gegenteil.



Erneut drohen der Bevölkerung schärfere Corona-Maßnahmen. Dadurch entstehen in vielen Bereichen der Wirtschaft erneut Existenzängste. In erster Linie ist die Pandemie eine medizinische bzw. gesundheitliche Krise. Daher kommt es auch hin und wieder vor, dass die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekte außer Acht gelassen werden. Eine globale Rezession, mit zahlreichen Umsatzeinbrüche in fast allen Branchen, lässt große Teile der Bevölkerung verzweifeln.



Wie wichtig das wirtschaftliche Krisenmanagement und die Vorsorge in Form von Rücklagen ist, erklärt uns der Finanzexperte Uwe Löffeld. Der gelernte Bankkaufmann bringt 40 Jahre Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit. Seit 2005 ist er als unabhängiger Finanzmakler tätig und seine Spezialgebiete sind Altersvorsorge und Geldanlage. In diesem Artikel liefert uns Uwe Löffeld wertvolle Tipps, um Krisenzeiten wie diese Pandemie zumindest wirtschaftlich gut zu überstehen.



Ökonomische Schäden durch die Pandemie



Im 2. Quartal 2020 erlitt die deutsche Wirtschaft einen historischen Einbruch. Aufgrund der Pandemie kam es zu einem Minus von 9,7 % gegenüber dem 1. Quartal 2020. Das war der stärkste Rückgang innerhalb eines Quartals seit Beginn der BIP-Berechnungen für Deutschland im Jahr 1970.





Der Staat unterstützt seit Ausbruch der Pandemie so gut es nur geht. Allerdings reicht das für viele Unternehmen nicht aus. Sogar große Konzerne standen plötzlich vor der Pleite, da es vorübergehend zu Umsatzeinbrüchen von nahezu 100 % kam. Um der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken, wurde die Wirtschaft komplett heruntergefahren. Am stärksten waren und sind Betriebe aus dem Mittelstand betroffen. Selbst Firmen mit jahrzehntelanger Erfahrung waren hilflos. Für Extremsituationen wie diese zeigt der Finanzexperte Uwe Löffeld mögliche Auswege.Die genannten staatlichen Hilfen waren in den meisten Fällen nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Daher ist es für Unternehmer, aber auch Privatpersonen, von größter Bedeutung Krisenvorsorge zu betreiben. Situationen wie diese lehren uns, dass Krisen unerwartet und schnell auftreten können. Deswegen sollte man, falls möglich, regelmäßig finanzielle Rücklagen aufbauen. Ein privater und betrieblicher Notgroschen ist die absolute Basis. Darüber hinaus ist es sinnvoll in guten Phasen eventuell vorhandene Schulden zurückzuzahlen bzw. Sondertilgungen vorzunehmen.Diese Pandemie sollte allen im Gedächtnis bleiben und jeden dazu bewegen auf lange Sicht wirtschaftlich besser aufgestellt zu sein. Momentan ist nicht absehbar, wie lang die Pandemie noch andauern wird. Daher sollte sich die Wirtschaft auch in den kommenden Quartalen auf holprige Phasen einstellen.Fast niemand kann sich den Folgen der Pandemie entziehen. Wer gesundheitlich verschont bleibt, wird dafür möglicherweise wirtschaftlich betroffen sein. Als Angestellter sollte man sich stets darüber im Klaren sein, dass die Einnahmen zu 100 % von einer Quelle abhängig sind. Daher ist das Angestelltenverhältnis nicht zwingend sicherer als die Selbstständigkeit. Ein Angestellter hat die Möglichkeit durch Weiterbildung seine Position im Unternehmen zu festigen. Je wichtiger eine Arbeitskraft für das Unternehmen ist, desto sicherer ist die Arbeitsstelle. Außerdem könnte ein Angestellter überlegen weitere Einkommensquellen zu generieren. Hierzu bieten sich passive Einkommensströme oder eine nebenberufliche Selbstständigkeit an. Die Grundlage ist definitiv ein ausreichendes finanzielles Polster.Der Unternehmer hingegen sollte sein Geschäftsmodell überprüfen. Ist die Firma auf Krisensituationen vorbereitet? Ist ausreichend Liquidität vorhanden? Wie sieht es mit der Verschuldung aus? Der Unternehmer sollte stets Rücklagen haben, um Lieferanten und Mitarbeiter zu bezahlen und somit den Betrieb aufrecht halten zu können.Zusätzlich besteht die Möglichkeit das Geschäftsmodell an die Krise anzupassen und eventuell neue Geschäftsfelder zu erschließen. Viele Unternehmer haben ihren Betrieb mit Kreativität gerettet. Selbst in der Krise gelten weiterhin Angebot und Nachfrage. Durch entsprechende Anpassungsfähigkeit steigert man die eigenen Möglichkeiten.Große Teile der Bevölkerung haben ihre Rücklagen aufgebraucht während der Pandemie. Manch einer musste sogar an die Altersvorsorge ran. Jetzt gilt es umso mehr für künftige Krisen gewappnet zu sein. Daher sollte man schnellstmöglich die Reserven auffüllen, Rücklagen bilden und auch an die Altersvorsorge denken. Zusätzlich sollten im Rahmen des Möglichen die Schulden reduziert werden. Eine zu hohe Schuldenquote schränkt die Handlungsfähigkeit ein.In Krisensituationen wie diesen sollte sich jeder fragen, welche Produkte und Dienstleistungen wirklich lebenswichtig sind. Es ist unabdingbar vom Konsum- in den Sparmodus zu schalten und sich auf kommende wirtschaftliche Abschwünge vorzubereiten.Der Finanzexpertekennt die Vorzüge einer unabhängigen Finanzberatung. Finanzielle Themen können durchaus kompliziert sein. Daher ist es empfehlenswert sich über Geldanlage und Altersvorsorge regelmäßig zu informieren und bei Fragen einen Finanzberater des Vertrauens zu konsultieren.

