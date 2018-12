Panalpina: 150 Millionen Schweizer Franken zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur

Das Schweizer Transport- und Logistikunternehmen Panalpina Welttransport Holding AG hat zum Zwecke der Verbesserung der Finanzierungsstruktur des Unternehmens eine Anleihe über 150 Millionen Schweizer Franken begeben. Die in Schweizer Franken notierte Anleihe läuft bis Dezember 2022 und ist mit einem Kupon von 1,000 % ausgestattet. Anleger können ab 5.000 CHF nominal in die Anleihe A2RUK7 investieren, die Stückelung beträgt ebenfalls 5.000 CHF nominal. Die Abwicklung kann am Börsenplatz Stuttgart sowohl in Euro als auch in Schweizer Franken erfolgen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.