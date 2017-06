Palladium zeigt Silber die Rücklichter

Im ersten Teil über die aktuelle Lage des Silberpreises haben wir uns mit der anhaltenden Schwäche des Edelmetalls beschäftigt. Im Gegensatz zum Silberpreis ist jener von Palladium zuletzt auf Mehr-Jahres-Hochs nach oben geschossen. In unserer-Liste haben wir frisch einen Turbo Bull mit der WKN DM088N (Hebel 5)aufgenommen. Alternativ finden Bären einenmit einem 5er Hebel.

Das Industriemetall verdrängt zusehends das teurere Platin in den Katalysatoren von Autos. Die Spezialchemiefirma Johnson Matthey prognostiziert, dass im Jahr 2017 die Nachfrage nach Palladium das Angebot um 792.000 Unzen übersteigen dürfte. Das wäre eine Verfünffachung der Angebotslücke gegenüber dem Vorjahr. Verstärkt wurde der Kursanstieg, weil Investoren auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind und zusehends auf steigende Kurse gesetzt haben.

Bleibt die Frage, ob der Aufwärtstrend bei dem Metall anhält, immerhin haben die Automärkte in China und den USA zuletzt merklich geschwächelt. So sind die Autoverkäufe in China im Mai den zweiten Monat in Folge gegenüber dem Vorjahr gesunken, nachdem die Umsatzsteuer seit Jahresanfang von 5,0 auf 7,5 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig ist der US-Automarkt nach der Rekordfahrt des vergangenen Jahres unter Druck. In dem Umfeld trüben sich die Perspektiven von Palladium etwas ein, zumal der Preisabstand gegenüber Platin allmählich sinkt und Palladium nur noch um rund 70 Dollar je Unze günstiger ist. Anleger sollten die Kursentwicklung der beiden Metalle im Auge behalten. In den nächsten Monaten könnte es durchaus zu einem Favoritenwechsel kommen.

