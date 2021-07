Palladium und Silber zeigen Stärke

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gold ist immer ein Investment wert, aber im Moment punkten Palladium und Silber

Die Palladiumnachfrage ist stark abhängig vom Wirtschaftsgeschehen. Rund 85 Prozent des Palladiums verbraucht die Automobilindustrie. Mit einer weiter hohen Nachfrage wird gerechnet, da Emissionsvorgaben, die immer strenger werden, einen vermehrten Einsatz von Palladium in Katalysatoren notwendig machen. Der Palladiumnachfrage verhalf auch der Diesel-Skandal zu neuen Höhen. Der physische Palladiummarkt ist nämlich relativ klein, so erklärt sich auch der Preisanstieg des Metalls. Die russischen Ausfälle bei der Palladiumproduktion sorgen zusätzlich für ein größeres Palladiumdefizit. Auch Platin kann in Katalysatoren verwendet werden, ebenso findet er Verwendung in der Wasserstofftechnologie.





Palladium und Platin in den Projekten sollten also für Bergbaugesellschaften gute Rohstoffe sein. So beispielsweise bei Sibanye-Stillwater. Als weltweit größter Primärproduzent von Platin, zugleich auch als zweitgrößter Primärproduzent von Palladium (USA und Südafrika) und zudem als bedeutender Goldproduzent kann sich das Unternehmen sehen lassen.





Nach dem Corona-Ausbruch haben sich nicht nur Platin und Palladium wieder preislich erholt. Der Silberpreis konnte aus einem langfristigen Abwärtstrend ausbrechen. Da die Industrie gut die Hälfte der Silberproduktion verbraucht, ist auch Silber abhängig von der Wirtschaftsentwicklung. Wächst die Wirtschaft, wird auch mehr Silber nachgefragt. Durch die Zunahme der erneuerbaren Energien und auch dank der boomenden Elektromobilität, die mehr Silber verbraucht als die herkömmliche Automobilindustrie, sollte Silber in den nächsten Jahren stark nachgefragt werden. Gute Aussichten also für Discovery Silver. Hauptprojekt ist das Cordero-Silberprojekt in Mexiko, eine der weltweit größten Silberressourcen.





Sibanye-Stillwater und Discovery Silver







