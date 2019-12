Palladium und Kupfer auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Erst vergangenen Donnerstag hatte sich Palladium auf 1.925 USD je Feinunze verteuert und war damit teurer, als es Gold je war. Nun bereits die nächste Rekordmarke: Am Dienstag kletterte das Edelmetall über die Marke von 2.000 US-Dollar. Auf das bisherige Jahr gerechnet verteuerte sich Palladium damit bereits um etwa 57 Prozent. Als Gründe werden Produktionsausfälle in Südafrika und eine nach wie vor hohe Nachfrage der Autoindustrie angeführt



Auch der Kupfer-Preis stieg indessen auf Rekordniveau. Das wird als gutes Zeichen für die Weltwirtschaft interpretiert, denn das Metall reagiert sensibel auf konjunkturelle Umschwünge. Kupfer kommt sowohl in der Elektroindustrie, als auch im Maschinenbau und in der Unterhaltungselektronik zum Einsatz. EUWAX

