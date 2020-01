Palladium und Gold als die Gewinner im Jahr 2019

Betrachtet man die Rohstoffe insgesamt, so war das Ergebnis für das Jahr 2019 positiv. Gemessen am 24 Rohstoffe umfassenden S & P GSCI-Index war dies ein Plus von mehr als 16 Prozent

In den Jahren 2014 bis 2018 lag der Index mit zirka 11,52 Prozent im Minus. Am Plus von 2019 waren in erster Linie die Edelmetalle, auch Palladium beteiligt. Das dritte Jahr in Folge war Palladium der Rohstoff, der die beste Entwicklung hinlegte. Im Verlauf des letzten Jahres stieg der Preis für Palladium um 54,21 Prozent bis auf 1912 US-Dollar je Unze.

Palladium ist ein knapper Rohstoff und es könnte in den nächsten Jahren zu einem weiteren Defizit kommen. Denn die Nachfrage, vor allem aus der Automobilindustrie steigt. Manche Bankanalysten prognostizieren für Mitte 2020 einen Preis von rund 2500 US-Dollar je Unze. Das sind gute Aussichten für Gesellschaften, die Palladium besitzen. Dazu gehört beispielsweise Sibanye-Stillwater.

Sibanye-Stillwater besitzt Platinmetallminen in den USA und in Südafrika. Ein Ziel des Unternehmens ist es in der Bergbauindustrie an der Spitze der Innovationen zu stehen. Dazu investiert Sibanye-Stillwater in neue Batterietechnologien und in die Anwendung von Algorithmen, um die Mine der Zukunft voranzutreiben. Auch gehört die Gesellschaft zu den größten Goldproduzenten weltweit.

Der Goldpreis stieg im vergangenen Jahr um rund 18,3 Prozent und verbuchte für sich die beste Performance seit 2010. Gold hat in den letzten 20 Jahren wieder einmal gezeigt, dass es Anlegern hilft, Verluste und Volatilität in den Märkten zu begrenzen. Aufflammende geopolitische Spannungen und ein vielfach erwarteter schwächelnder US-Dollar könnten den Goldpreis weiter nach oben hieven. Daher sollte man einmal bei Goldunternehmen wie etwa GoldMining vorbeischauen.

GoldMining besitzt Gold- und Gold-Kupfer-Projekte in den USA, Kolumbien, Peru, Kanada und Brasilien. Ein beachtliches Portfolio also, das GoldMining sein Eigen nennen kann. Auf Wachstum setzt die Gesellschaft auch weiterhin.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und GoldMining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/).

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/