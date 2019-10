Palladium schießt in den Himmel

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Palladium Preis markierte zu Beginn dieser Handelswoche nach einem erneut dynamischen Kursanstieg ein Preisniveau von 1.800 US-Dollar, der Goldpreis notiert im Vergleich über 300 Dollar tiefer. Wie weit wird sich die Rallye jetzt aber noch hinziehen können?

Der Palladiumpreis beschreibt seit Anfang August eine überaus steile Rallye und konnte sich Mitte September aus seiner vorausgegangenen Handelsspanne und dem Niveau von 1.614 US-Dollar befreien. In der charttechnischen Besprechung vom 25. September: "Palladium wertvoller als Gold" wurde auf einen bevorstehenden Kursanstieg bis zum errechneten Niveau am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement hingewiesen, der Palladiumpreis zieht es aber offenbar vor, gleich an die nächsthöhere Zielmarke bei 1.828 US-Dollar zuzulegen. Das entspricht dem 161,8 % Fibo. Allerdings könnten die Kursgewinne von Montag auch ein letztes Aufbäumen vor einer Korrektur sein, bestehende Long-Positionen sollten nun sehr viel enger abgesichert werden, ein Long-Investment erscheint bei der Kursdynamik derzeit recht spekulativ.

Letztes Aufbäumen?!

Angesichts des nahenden Zieleinlaufs an 1.828 US-Dollar erscheint ein Long-Investment zu risikoreich. Tendenziell könnte Investoren auf einen Pullback von diesem Niveau aus setzen, hierzu kann spekulativ beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF3KMX zurückgegriffen werden. Die Gefahren liegen jedoch klar bei den Short-Sellern, es herrscht ein intakter Aufwärtstrend und eine überaus starke Kaufdynamik. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt mindestens mit einem Stopp von 1.750 US-Dollar gemessen an Basiswert gewürdigt werden, bei einer sich abzeichnenden Topbildung können auch sukzessive Teilgewinne realisiert werden. Tiefer als das Niveau von 1.700 US-Dollar dürfte es in einem ersten Schritt jedoch nicht tiefer gehen, an dieser Stelle dürfte der Palladiumpreis auf seinen seit August bestehenden Aufwärtstrend treffen, der zusätzlich stabilisierend wirkt.

Palladium (Tageschart in US-Dollar/Unze) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.810 // 1.828 // 1.837 // 1.848 Unterstützungen: 1.780 // 1.746 // 1.700 // 1.652

Fazit

Eine Spekulation auf einen fallenden Palladiumpreis über das vorgestellte Open End Turbo Short Zertifikat WKN VF3KMX wird schon sehr bald möglich. Ab 1.828 US-Dollar könnte bei einer sich abzeichnenden Trendwende ein Short-Investment durchaus fruchten. Allerdings geht ein solcher Vorstoß mit erhöhten Risiken einher. Bestehende Positionen können hingegen um 1.750 US-Dollar enger abgesichert werden. Im bestmöglichen Fall kommt bei einem Rücksetzer des Metalls zurück auf 1.700 US-Dollar eine Rendite von 150 Prozentzusammen. Der Ausstiegskurs im vorgestellten Schein läge bei einem Stopp von 1.840 US-Dollar dann bei 5,37 Euro. Das Ziel wurde mit 17,98 Euro berechnet. Als Anlagehorizont werden nur wenige Tage angenommen.

Strategie für fallende Kurse WKN: VF3KMX

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,45 - 4,50 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1.862,25 US-Dollar

Basiswert: Palladium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.862,25 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.801,58 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 17,98 Euro Hebel: 25,3

Kurschance: + 150 Prozent Quelle: Vontobel

