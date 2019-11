Palladium kratzt an Rekordhochs

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Der Preis für eine Unze Palladium hat im gestrigen Handel erneut an den Rekordhochs aus Ende Oktober geschnuppert. Ein Ausbruch darüber ist zwar ausgeblieben, könnte allerdings für die nächste Zeit anstehen. Genauso ist aber auch ein Doppelhoch und damit einhergehendes Verkaufssignal vorstellbar.

Allein der Aufwärtstrend bestehend seit Mai dieses Jahres hat beim Palladiumpreis für einen Wertzuwachs von 44 Prozent auf ein Rekordhoch von 1.825 US-Dollar/Unze gesorgt. Anfang Oktober korrigierte der Preis kurzzeitig auf 1.700 US-Dollar abwärts, konnte aber ebenso schnell wieder an seine Jahreshöchststände wieder anknüpfen. Doch das Metall ist relativ stark überkauft, eine gesunde Abkühlung kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Einen Warnschuss vor den Buck erhielten Anleger Anfang dieses Monats mit dem jüngsten Ausverkauf. Schließlich kann eine derart steile Rallye nicht folgenlos bleiben und vor allem nicht ewig andauern, trotz der Nachfrageseite der Industrie. Zunächst aber lohnt es sich das Industriemetall weiter zu beobachten und zu sehen, was er an seinen Jahreshochs von 1.825 US-Dollar so treibt.

Doppeltop vs. Rallye

Angesichts des hohen Bewertungsgrades von Palladium wird für den Fall rückläufiger Kursnotierungen und damit einhergehenden Trendbruch eine Short-Idee besprochen. Unterhalb der Kursmarke von 1.750 US-Dollar bestünde die Möglichkeit einer sukzessiven Positionierung auf fallende Notierungen. Erstes Ziel stellt abermals das Niveau von 1.700 US-Dollar dar, darunter die etwas stärkere Unterstützung um 1.614 US-Dollar und somit eine Unterstützung aus März dieses Jahres. Für ein derartiges Szenario können sich Anleger beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST7ZFW berufen. Die mögliche Renditechance beliefe sich dann auf bis zu 450 Prozent. Bleibt ein Doppelhoch im Bereich der aktuellen Jahreshochs aus, könnte Palladium weiter in Richtung 1.850 US-Dollar tendieren und rechnerisch sogar an 1.920 US-Dollar zulegen. Dies wäre jedoch der Extremfall und würde aus technischer Sicht sämtliche Möglichkeiten ausreizen.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.795 // 1.750 // 1.719 // 1.700 Unterstützungen: 1.819 // 1.825 // 1.856 // 1.874

Fazit

Gesetz dem Fall, das Palladium unter 1.750 US-Dollar zurückfällt, können sich Investoren das Open End Turbo Short Zertifikat WKN ST7ZFW etwas näher ansehen. Die mögliche Renditechance bei einem Ausverkauf auf 1.614 US-Dollar beträgt dann bis zu 450 Prozent. Der vorgestellte Schein dürfte dann im Bereich von 20,28 Euro notieren, eine Verlustbegrenzung ist oberhalb der aktuellen Jahreshochs anzusetzen, dies ergibt einen Ausstiegskurs von 0,69 Euro im vorgestellten Zertifikat. Alternativ kann auch ein spekulativer Einstieg mit etwas kleineren Positionsgrößen an den Jahreshochs anvisiert werden, dieses birgt aber weitaus größere Risiken.

Strategie für fallende Kurse WKN: ST7ZFW

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,02 - 3,12 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 1.836,4028 US-Dollar

Basiswert: Palladiumadium (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.836,4028 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.805,04 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 20,28 Euro Hebel: 52,45

Kurschance: + 450 Prozent Quelle: Société Générale

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

