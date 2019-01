Palladium: Die Zeichen rechtzeitig erkennen!

Palladium hat in den vergangenen sechs Tagen merklich an Wert gewonnen, ist aber aus charttechnischer Sicht nun aber auf eine bedeutende Hürde gestoßen. Dabei geht es um nichts weniger, als das 161,8 Prozent Fibonacci-Extension-Retracement, an dem das Edelmetall augenscheinlich eine Topbildung vollzieht!

Seit Ausbruch über die Januarhochs wurde bei Palladium ein regelkonformes Kaufsignal aktiviert und brachte Kursgewinne zunächst bis zum 138,8 Prozent Fibonacci-Retracement mit sich. Eine Zeit lang hielt diese Barriere Käufer auch davon ab, weitere Gewinne zu generieren. Anfang dieses Jahres konnte aber auch diese Hürde dynamisch durchbrochen werden und brachte Kursgewinne an das nächsthöhere Fibo-Extension-Level von 161,8 Prozent mit sich. Damit ist aus Sicht der Charttechnik fürs Erste die Luft raus aus dem Titel, das offenbart auch die Tageskerze aus dem gestrigen Handel. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Gravestone Doji und steht sehr häufig für eine bevorstehende Trendwende.

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN MF953U auf einen steigenden Palladiumpreis zu setzen, befindet sich dabei im Gewinn. Der Open End Turbo Long schloss am Mittwoch zum Geldkurs von 11,84 Euro und lag mit 75 Prozent im Plus. Wer den Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines steigenden Palladiumkurses in der spekulativen Idee investiert bleiben möchte, kann seine Position durch Nachziehen des Stoppkurses im Basiswert auf 1.300 US-Dollar absichern. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 9,35 Euro.

So wie sich das kurzfristige Chartbild jedoch aktuell präsentiert, könnte schon heute eine Konsolidierung einsetzen und zu Abgaben zurück auf ein Niveau von 1.286 US-Dollar führen. Ohnehin wären Abgaben sogar bis auf ein Niveau von 1.267 US-Dollar möglich, ohne dass der aktuelle Aufwärtstrend gebrochen wird. Wir stellen deshalb in dieser Ausgabe die Idee vor, den bisherigen Gewinn der Long-Position mitzunehmen und auf Short zu wechseln, denn kurzfristig bietet die aktuelle Konstellation bei Palladium sogar die Möglichkeit an, an einer rückläufigen Preisentwicklung zu partizipieren.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.344 // 1.350 // 1.358 // 1.366 Unterstützungen: 1.324 // 1.315 // 1.300 // 1.286

Mit einem Open End Turbo Short (WKN MF92LM) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 54 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 2,24 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert bei rund 1.345 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,70 Euro. Ein Ziel nach unten könnte um 1.267 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 3,7 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MF92LM

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,09 - 2,13 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.354,63 US-Dollar

Basiswert: Palladium KO-Schwelle: 1.354,63 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.329,7525 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,46 Euro Hebel: 54

Kurschance: + 250 Prozent Quelle: Morgan Stanley

https://www.morganstanley.com/etp/de/client/#/isin/DE000MF92LM8

