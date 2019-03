Palladium: Wertvollstes Metall im freien Fall

Weitere Suchergebnisse zu "Palladium":

Im gestrigen Handel kam das weiße Metall Palladium massiv unter Druck und rauschte förmlich durch alle wichtigen Unterstützungen durch. Damit scheint sich eine größere Korrektur einzustellen, die noch weiteres Abwärtspotenzial bereithalten dürfte.

Bereits seit einigen Wochen hat die Aufwärtsdynamik beim wertvollsten Rohstoff der Welt merklich abgenommen, das weiße Metall konnte bis vor wenigen Tagen aber noch ein stolzes Verlaufshoch bei 1.614 US-Dollar je Feinunze markieren. Einen Tag später setzte ein erster Warnschuss mit einem Wiedereintritt in den zuvor verlassen im Aufwärtstrend ein, im gestrigen Handel durchbrach Palladium schließlich die wichtige Unterstützung bei 1.500 US-Dollar, den gleitenden Durchschnitt EMA 50 auf Tagesbasis bei 1.468 US-Dollar und rutschte sogar aus dem mittelfristigen Abwärtstrendkanal auf der Unterseite heraus. Dieser Ausverkauf hat nun eine klare Signalwirkung zur Folge, der monatelange Kursanstieg dürfte nun einer ausgeprägten Korrektur weichen und bietet seit gestern tendenziell wieder auf der Unterseite bessere Handelsansätze.

Als Gründe für den Ausverkauf wird das Ende der Saisonalität aufgeführt, aber auch die geringere Nachfrage aus der Fahrzeugindustrie dürfte angesichts rückläufiger Verkaufszahlen ein Grund hierfür darstellen. Kurzzeitig lässt sich nur ein Weg beim Palladiumpreis ableiten, dieser ist klar abwärts gerichtet. Zwar könnte es im heutigen Handel oder in den nächsten Tagen zurück an die Ausbruchsmarke bei 1.500 US-Dollar wieder rauf gehen, dieser Anstieg dürfte aber nicht von langer Dauer sein. Legt man das Fibonacci-Retracement zwischen den letzten markanten Tief- und Hochpunkt an, ergibt sich ein vorläufiger Zielbereich um 1.316 US-Dollar, der sogar sehr gut mit den Zwischentiefs aus Anfang dieses Jahres zusammenpasst. Außerdem sind noch einige offene Kurslücken zu erwähnen, die früher das später geschlossen werden sollten. Bei anhaltender Schwäche könnte es sogar zu einem Rücklauf zurück an den 200-Tage-Durchschnitt bei 1.241 US-Dollar kommen. Dieses Szenario müsste jedoch mit einem Bruch von 1.300 US-Dollar einhergehen. Gelingt es auf wundersame Weise Käufern von Palladium das Niveau von 1.500 US-Dollar zurückzuerobern, bestünde ohnehin nur beschränktes Aufwärtspotenzial bis 1.550 US-Dollar. Erst darüber wird ein weiterer Lauf zurück zu den Jahreshochs bei 1.614 US-Dollar wahrscheinlich. Angesichts der massiven Kursabgaben vom Mittwoch scheint diese Alternativroute jedoch zweitrangig zu sein.

Palladium (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.468 // 1.474 // 1.500 // 1.535 Unterstützungen: 1.440 // 1.427 // 1.400 // 1.374

Mit einem Open End Turbo Short (WKNMF9A4R) können risikofreudige Anleger, die von einem weiter fallenden Palladiumpreis ausgehen, mit einem Hebel von 8,3 von einem Abstieg des Metalls profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt 12,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an und kann im Basiswert um das Niveau von 1.515 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,30 Euro. Ein Ziel nach unten könnte um 1.316 US-Dollar bestehen. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 1 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: MF9A4R

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 15,35 - 15,40 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 1.623,23 USD

Basiswert: Palladium KO-Schwelle: 1.623,23 USD

akt. Kurs Basiswert: 1.456,6150 USD Laufzeit: Open end

Kursziel: 27,74 Euro Hebel: 8,3

Kurschance: + 80 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.